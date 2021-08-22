Скандального Білзеряна дискваліфікували з турніру WSOP Online

Ден Білзерян влип у новий скандал / Фото: Instagram Дена Білзеряна

У ці дні відомий покер-рум проводить серію онлайн-турнірів, в яких розігрує 33 браслети WSOP. Зокрема, серед них є й івент Heads-Up Championship з бай-іном 10 тисяч доларів.

Одним з учасників турніру став скандальний Ден Білзерян, однак протримався він недовго. Британський покерист Патрік Леонард виклав на своїй сторінці в Twitter цікавий скріншот.

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На ньому видно, що модератор покер-руму через акаунт Білзеряна повідомив його опонентові Чабе Хегедусу про те, що Ден отримав дискваліфікацію і не продовжить гру. Причина – чімпдампінг.

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В покерному світі таким терміном називають свідомий "злив" своїх фішок супернику. Також у чімпдампінгу можуть звинуватити гравця, який свідомо не з'явився на поєдинок.

Саме остання версія бачиться найбільш реальною після коментаря під постом Леонарда. Підписник припустив, що причиною є використання Білзеряном VPN.

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Сам Ден виступав в турнірі під мексиканським прапором, тоді як підписник стверджує, що нещодавно зустрівся з Білзеряном в Лас-Вегасі. Саме звідти покер-рум блокує покеристів.

Відзначимо, що американець вірменського походження набрав більшої популярності зовсім не за столом для покеру, а в Instagram. Через тонни епатажних фотографій з дівчатами в бікіні на його акаунт підписалося понад 32 мільйони осіб.