Сильний не тільки в теорії: відомий письменник залишив позаду Негреану та взяв браслет WSOP

Автор книг про покер Ділан Лінде тріумфував на WSOP / Фото: WSOP

У США триває Світова серія покеру 2021. WSOP проходить в Лас-Вегасі в казино Rio, де розігрують 88 золотих браслетів серед найкращих гравців івентів.

Вночі підійшов до кінця 21-ий турнір з Омахи Хай-Лоу, який зібрав 641 гравця. В призи потрапили 27 покеристів, серед яких і популярний Даніель Негреану.

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Даніель Негреану – легенда покерного світу / Фото: Instagram Даніеля Негреану

Канадець був близький до того, щоб вийти на фінальний стіл, але нарвався на вдалу роздачу Ернана Салазара і закінчив на 16-му місці.

Сам американець був близький до перемоги і завоювання браслета, але в хедз-апі виявився слабшим за свого співвітчизника Ділана Лінде, відомого автора книг про покер. Хлопець спеціалізується на Стаді та Холдемі, але це не завадило йому тріумфувати в івенті з Омахи.

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Для американця це перший браслет в кар'єрі, хоча раніше він більше 100 разів потрапляв в призи на турнірах WSOP. Всього за свою кар'єру Лінде зумів заробити 4,7 мільйона доларів.

Результати фінального столу WSOP #21 Mixed Omaha Hi-Lo:

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