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Інтер --
Лаціо --
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Вільярреал --
Атлетіко --
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Марокко --
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Лестер --
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Брентфорд --
Манчестер Юнайтед --
19 січня 22:30 Онлайн
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Шевченко проти Коваленка: де дивитись матч Дженоа – Спеція та хто фаворит

Анатолій Дерека
9 січня, 08:05
Прогноз та список трансляцій матчу у чемпіонаті Італії. Дженоа та Спеція зійдуться у боротьбі за виживання, а екс-наставник збірної України зустрінеться зі своїм колишнім підопічним

Андрій Шевченко та Віктор Коваленко вперше зустрінуться як суперники / Фото: Getty Images

Сьогодні, 9 січня, в італійській Серії А пройдуть аж вісім зустрічей 21 туру. Увага українських вболівальників буде прикута до Генуї, де Дженоа Андрія Шевченка зійдеться зі Спецією Віктора Коваленка. Матч пройде на стадіоні "Луїджі Фераріс". Початок – о 19:30.

Де дивитись матч Дженоа – Спеція? У прямій трансляції зустріч буде показана на Мегого. Тим часом, букмекери оцінили шанси команд у поєдинку.

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На думку Parimatch, вперше у чемпіонаті Італії саме команда Андрія Шевченка буде фаворитом матчу. Котирування на перемогу Дженоа рівні 2.04, тоді як на Спецію – 4.00. Нічия ж оцінюється коефіцієнтом 3.40. Імовірність результату матчу у відсотках:

  • перемога Дженоа – 47%
  • нічия – 29%
  • перемога Спеції – 24%

Поєдинок буде горловим для обох команд, адже на полі зійдуться прямі конкуренти у боротьбі за виживання. Дженоа застрягла в зоні вильоту на 19-му місці, здобувши в Серії А лише одну перемогу. Щоправда, в останніх двох іграх команда Шевченка грала внічию з явно сильнішими опонентами – Аталантою та Сассуоло.

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Спеція ж займає 17 місце, випереджаючи Дженоа на чотири очки. В останніх восьми іграх "орлята" здобули лише одну перемогу, зате яку – над Наполі в гостях! До речі, участь у матчі зможе взяти Віктор Коваленко, який відновився від коронавірусу. В українця цього сезону 1 гол і 2 асисти у 12-ти іграх за Спецію.