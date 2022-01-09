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Шевченко против Коваленко: где смотреть матч Дженоа – Специя и кто фаворит

Анатолий Дерека
9 января, 08:05
Прогноз и список трансляций матча в чемпионате Италии. Дженоа и Специя сойдутся в борьбе за выживание, а экс-наставник сборной Украины сразится со своим бывшим подопечным

Андрей Шевченко и Виктор Коваленко впервые встретятся как соперники / Фото: Getty Images

Сегодня, 9 января, в итальянской Серии А пройдут аж восемь встреч 21-го тура. Внимание украинских болельщиков будет приковано к Генуе, где Дженоа Андрея Шевченко сразится со Специей Виктора Коваленко. Матч пройдет на стадионе "Луиджи Феррарис". Начало – в 19:30.

Где смотреть матч Дженоа – Специя? В прямой трансляции встреча будет показана на Мегого. Тем временем букмекеры оценили шансы команд в поединке.

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По мнению Parimatch, впервые в чемпионате Италии именно команда Андрея Шевченко будет фаворитом матча. Котировки на победу Дженоа равны 2.04, тогда как на Специю – 4.00. Ничья же оценивается коэффициентом 3.40. Вероятность результата матча в процентах:

  • победа Дженоа – 47%
  • ничья – 29%
  • победа Специи – 24%

Поединок будет горловым для обеих команд, ведь на поле сойдутся прямые конкуренты в борьбе за выживание. Дженоа застряла в зоне вылета на 19-м месте, добыв в Серии А лишь одну победу. Правда, в последних двух играх команда Шевченко играла вничью с явно более сильными оппонентами – Аталантой и Сассуоло.

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Специя же занимает вожделенное 17 место, опережая Дженоа на четыре очка. В последних восьми играх "орлята" добыли лишь одну победу, зато какую – над Наполи в гостях! К слову, участие в матче сможет принять Виктор Коваленко, восстановившийся от коронавируса. У украинца в этом сезоне 1 гол и 2 ассиста в 12-ти играх за Специю.