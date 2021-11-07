7 листопада 14:00
Інгулець 0
Дніпро-1 1
7 листопада 59’
Колос 1
Шахтар 2
7 листопада 17:00
Зоря --
Верес --
7 листопада 19:30
Львів --
Десна --
20 листопада 00:00
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 00:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 00:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 00:00
Десна --
Колос --
20 листопада 00:00
Ворскла --
Маріуполь --
20 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Олександрія --
20 листопада 00:00
Минай --
Інгулець --
20 листопада 00:00
Верес --
Металіст 1925 --
12 листопада 19:45
Італія --
Швейцарія --
13 листопада 14:00
Боснія і Герцеговина --
Фінляндія --
13 листопада 19:45
Франція --
Казахстан --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Гра Букмекери

Шевченко більше не допоможе, вся надія на Ібру. Хто фаворит у матчі Мілан – Інтер

Анатолій Дерека
7 листопада, 17:50
Суперники по "Дербі делла Мадонніна" є головними претендентами на золото Серії А і сьогодні зійдуться в очній сутичці на легендарному "Сан-Сіро"

Битва Мілана та Інтера завжди викликає ажіотаж в Італії / Фото: Getty Images

Сьогодні відбудеться поєдинок 12-го туру чемпіонату Італії з футболу за участю чинного чемпіона країни. У міланському дербі змагатимуться Мілан та Інтер. Зустріч пройде на стадіоні "Сан-Сіро" у Мілані. Початок – о 21:45. Тим часом букмекери назвали фаворита у ковалівській битві.

Реклама

На їхню думку, фаворитом зустрічі є команда Сімоне Індзагі. Ставки на перемогу "неррадзурі" варіюються навколо 2.08, тоді як на господарів виставлений коефіцієнт вищий 3.65. Нічия ж також оцінюється приблизно в 3.60.

Компанія Мілан Нічия Інтер
Parimatch 3.653.602.07
Favbet 3.703.552.07
Vbet 3.703.612.08
1xbet 3.783.662.09
Marsbet 3.683.602.10

Також експерти припускають, що у матчі буде багато голів. Коефіцієнт на тотал більше 2,5 становить 1.82, тоді як на "менше" можна поставити за 2.08.

Читайте також: Чому Шевченко обрав саме Дженоа

Реклама

Якщо ж ви вірите в те, що обидві команди заб'ють, ймовірність такої події – 1.63. Крім того, букмекери визначили найімовірніших авторів голів:

  • Златан Ібрагімович – 2.20
  • Едін Джеко – 2.50
  • Лаутаро Мартінес – 2.50
  • Рафаел Леау – 3.30
  • Іван Перішич – 3.50
  • Хакан Чалханоглу – 3.50
  • Браїм Діас – 4.00
  • Ніколо Барелла – 4.00

Якщо ви любите високі ставки, ось вам підбір цікавих котирувань з коефіцієнтом вище 2.50:

  • буде пенальті – 2.60
  • заб'є гол гравець із заміни – 2.80
  • червона картка – 3.30
  • Інтер виграє у 2 і більше голів – 3.70
  • дубль Златана Ібрагімовича – 6.00
  • буде автогол – 8.50

Команди йдуть у лідируючій групі Серії А, проте між ними вже є розрив у сім очок. Мілан ділить з Наполі перше місце лише раз у нинішньому сезоні втративши очки (на виїзді з Ювентусом). Інтер займає третє місце і вже програв Лаціо та тричі розписав нічию.

Реклама

Читайте також: Андрій Шевченко став другим українським тренером у ТОП-чемпіонатах Європи

Мілан та Інтер провели аж 234 очні зустрічі за всю історію. Невелика перевага на боці "синьо-чорних" – 85 перемог проти 82-х. Відмітимо, що найкращим бомбардиром в історії Дербі делла Мадонніна є український форвард Андрій Шевченко.

Наш співвітчизник 14 разів відзначився у воротах "Інтера" за свою міланську кар'єру. Втім, вже збільшити цю цифру Андрій Миколайович не зможе, адже вже давно розпочав тренерську кар'єру. Сьогодні ж Андрій Шевченко став наставником Дженоа.