Шевченко больше не поможет, вся надежда на Ибру. Кто фаворит в матче Милан – Интер

Битва Милана и Интера всегда вызывает ажиотаж в Италии / Фото: Getty Images

Сегодня состоится поединок 12-го тура чемпионата Италии по футболу с участием действующего чемпиона страны. В миланском дерби сразятся Милан и Интер. Встреча пройдет на стадионе "Сан-Сиро" в Милане. Начало – в 21:45. Тем временем букмекеры назвали фаворита в ковалевской битве.

Реклама

По их мнению, фаворитом встречи является команда Симоне Индзаги. Ставки на победу "неррадзури" варьируются около 2.08, тогда как на хозяев выставлен коэффициент выше 3.65. Ничья же также оценивается примерно в 3.60.

Компания Милан Ничья Интер Parimatch 3.65 3.60 2.07 Favbet 3.70 3.55 2.07 Vbet 3.70 3.61 2.08 1xbet 3.78 3.66 2.09 Marsbet 3.68 3.60 2.10

Также эксперты предполагают, что в матче будет много голов. Коэффициент на тотал больше 2,5 составляет 1.82, тогда как на "меньше" можно поставить за 2.08.

Читайте также: Почему Шевченко выбрал именно Дженоа

Реклама

Если же вы верите в то, что обе команды забьют, вероятность такого события – 1.63. Кроме того, букмекеры определили наиболее вероятных авторов голов:

Златан Ибрагимович – 2.20

Эдин Джеко – 2.50

Лаутаро Мартинес – 2.50

Рафаэл Леау – 3.30

Иван Перишич – 3.50

Хакан Чалханоглу – 3.50

Браим Диас – 4.00

Николо Барелла – 4.00

Если же вы любите высокие ставки, вот вам подбор интересных котировок с коэффициентом выше 2.50:

будет пенальти – 2.60

забьет гол игрок с замены – 2.80

красная карточка – 3.30

Интер выиграет в 2 и больше гола – 3.70

дубль Златана Ибрагимовича – 6.00

будет автогол – 8.50

Команды идут в лидирующей группе Серии А, однако между ними уже есть разрыв в семь очков. Милан делит с Наполи первое место, лишь раз в нынешнем сезоне потеряв очки (на выезде с Ювентусом). Интер же занимает третье место и уже проиграл Лацио и трижды расписал ничью.

Реклама

Читайте также: Андрей Шевченко стал вторым украинским тренером в ТОП-чемпионатах Европы

Милан и Интер провели аж 234 очных встречи за всю историю. Небольшой перевес на стороне "сине-черных" - 85 побед против 82-х. Отметим, что лучшим бомбардиром в истории Дерби делла Мадоннина является украинский форвард Андрей Шевченко.

Наш соотечественник 14 раз отметился в воротах Интера за свою миланскую карьеру. Впрочем, уже увеличить эту цифру Андрей Николаевич не сможет, ведь уже давно начал тренерскую карьеру. Сегодня же Андрей Шевченко стал наставником Дженоа.