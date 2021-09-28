Шахтар починає nf виграє! П'ять несподіваних прогнозів на дуель з Інтером в ЛЧ

Шахтар зіграє з Інтером у другому турі ЛЧ / Фото: Getty Images

Сьогодні пройдуть матчі 2 туру групового раунду Ліги чемпіонів 2021/2022. Свій поєдинок проведе і віце-чемпіон України. Онлайн-трансляція матчу Шахтар – Інтер доступна у нас на сайті.

Гра пройде в Києві на НСК "Олімпійський". Початок – о 19:45. Тим часом, букмекери визначилися з фаворитом зустрічі.

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На їхню думку, Інтер – явний фаворит дуелі. Коефіцієнт на успіх гостей варіюється від 1.65 до 1.71, тоді як перемогу донеччан оцінюють в коефіцієнт вище 5,00. Імовірність нічиї ж становить приблизно 4.00.

Компанія Шахтар Нічия Інтер Parimatch 5.50 4.00 1.65 Favbet 5.40 4.05 1.66 Vbet 5.60 4.00 1.66 1xbet 5.05 4.22 1.71 Marsbet 5.55 4.00 1.68

Також букмекери вірять, що в поєдинку буде не менше трьох голів. Коефіцієнт на тотал більше 2,5 становить 1.79, а ймовірність того, що обидві команди заб'ють, дорівнює 1.74.

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Донецька і міланські команди нерідко дивують своїх шанувальників і експертів. Причому, як зі знаком "плюс", так і "мінус". Пропонуємо вам п'ятірку авантюрних прогнозів, коефіцієнт на які дорівнює 2,5 і вище.

Нічия або перемога Шахтаря в один гол – 2.51

Шахтар Донецьк / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Віра у непрограш донеччан є, з огляду на минулі ігри з Інтером, а ось велика перемога Шахтаря буде з розряду фантастики. Якщо підопічні Де Дзербі будуть вигравати, вони в насамперед подбають про те, щоб не пропустити.

Буде пенальті – 2.70

Голи Тете та Алана Патріка принесли Шахтарю перемогу над Генком / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Технічні "гірники" можуть скористатися неповороткістю трьох центрбеків Інтера, тоді як оборона господарів нерідко допускає позиційні помилки. Велика ймовірність того, що рефері сьогодні вкаже на "точку".

Шахтар заб'є першим – 2.96

Шахтар Донецьк / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Донеччани люблять брати гру під свій контроль і не схильні вичікувати помилки суперника та відсиджуватися в обороні. Захист міланців любить привозити, а фактор свого поля повинен допомогти команді Де Дзербі "почати за здоров'я".

Один з гравців оформить дубль – 3.20

У складі обох команд вистачає забивних гравців. Тільки в цьому сезоні в складі гостей вже по дублю записали на свій рахунок Джеко і Корреа, а у донеччан по два голи за гру забивали Траоре і Судаков. Та й без них вистачає голеадорів: Мартінес, Соломон, Тете, Перішич... Чи зловить хтось феєрію на НСК "Олімпійський"?

Інтер виграє з форою (-2,5) – 5.40

Якщо Шахтар програє в Лізі чемпіонів, то нерідко він робить це по-крупному. Можна згадати і виїзд до Реала у 2015-му (0:4), і матч плей-офф проти Баварії (0:7) і торішні ігри з гладбаською Боруссією (0:6 і 0:4). Якщо у донеччан не піде гра, Інтеру здатний здобути велику перемогу. Доведено серпнем 2020 роки (0:5).