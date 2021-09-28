Шахтар починає nf виграє! П'ять несподіваних прогнозів на дуель з Інтером в ЛЧ

Шахтар зіграє з Інтером у другому турі ЛЧ / Фото: Getty Images
Сьогодні пройдуть матчі 2 туру групового раунду Ліги чемпіонів 2021/2022. Свій поєдинок проведе і віце-чемпіон України. Онлайн-трансляція матчу Шахтар – Інтер доступна у нас на сайті.
Гра пройде в Києві на НСК "Олімпійський". Початок – о 19:45. Тим часом, букмекери визначилися з фаворитом зустрічі.
На їхню думку, Інтер – явний фаворит дуелі. Коефіцієнт на успіх гостей варіюється від 1.65 до 1.71, тоді як перемогу донеччан оцінюють в коефіцієнт вище 5,00. Імовірність нічиї ж становить приблизно 4.00.
|Компанія
|Шахтар
|Нічия
|Інтер
|Parimatch
|5.50
|4.00
|1.65
|Favbet
|5.40
|4.05
|1.66
|Vbet
|5.60
|4.00
|1.66
|1xbet
|5.05
|4.22
|1.71
|Marsbet
|5.55
|4.00
|1.68
Також букмекери вірять, що в поєдинку буде не менше трьох голів. Коефіцієнт на тотал більше 2,5 становить 1.79, а ймовірність того, що обидві команди заб'ють, дорівнює 1.74.
Донецька і міланські команди нерідко дивують своїх шанувальників і експертів. Причому, як зі знаком "плюс", так і "мінус". Пропонуємо вам п'ятірку авантюрних прогнозів, коефіцієнт на які дорівнює 2,5 і вище.
Нічия або перемога Шахтаря в один гол – 2.51
Віра у непрограш донеччан є, з огляду на минулі ігри з Інтером, а ось велика перемога Шахтаря буде з розряду фантастики. Якщо підопічні Де Дзербі будуть вигравати, вони в насамперед подбають про те, щоб не пропустити.
Буде пенальті – 2.70
Технічні "гірники" можуть скористатися неповороткістю трьох центрбеків Інтера, тоді як оборона господарів нерідко допускає позиційні помилки. Велика ймовірність того, що рефері сьогодні вкаже на "точку".
Шахтар заб'є першим – 2.96
Донеччани люблять брати гру під свій контроль і не схильні вичікувати помилки суперника та відсиджуватися в обороні. Захист міланців любить привозити, а фактор свого поля повинен допомогти команді Де Дзербі "почати за здоров'я".
Один з гравців оформить дубль – 3.20
У складі обох команд вистачає забивних гравців. Тільки в цьому сезоні в складі гостей вже по дублю записали на свій рахунок Джеко і Корреа, а у донеччан по два голи за гру забивали Траоре і Судаков. Та й без них вистачає голеадорів: Мартінес, Соломон, Тете, Перішич... Чи зловить хтось феєрію на НСК "Олімпійський"?
Інтер виграє з форою (-2,5) – 5.40
Якщо Шахтар програє в Лізі чемпіонів, то нерідко він робить це по-крупному. Можна згадати і виїзд до Реала у 2015-му (0:4), і матч плей-офф проти Баварії (0:7) і торішні ігри з гладбаською Боруссією (0:6 і 0:4). Якщо у донеччан не піде гра, Інтеру здатний здобути велику перемогу. Доведено серпнем 2020 роки (0:5).