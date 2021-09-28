Шахтер начинает и выигрывает! Пять неожиданных прогнозов на дуэль с Интером в ЛЧ

Шахтер сразится с Интером во втором туре ЛЧ / Фото: Getty Images

Сегодня пройдут матчи 2 тура группового раунда Лиги чемпионов 2021/2022. Свой поединок проведет и вице-чемпион Украины. Онлайн-трансляция матча Шахтер – Интер доступна у нас на сайте.

Игра пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало – в 19:45. Тем временем, букмекеры определились с фаворитом встречи.

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По их мнению, Интер – явный фаворит дуэли. Коэффициент на триумф гостей варьируется от 1.65 до 1.71, тогда как победу дончан оценивают в коэффициент выше 5.00. Вероятность ничьи же составляет примерно 4.00.

Компания Шахтер Ничья Интер Parimatch 5.50 4.00 1.65 Favbet 5.40 4.05 1.66 Vbet 5.60 4.00 1.66 1xbet 5.05 4.22 1.71 Marsbet 5.55 4.00 1.68

Также букмекеры верят, что в поединке будет не менее трех голов. Коэффициент на тотал больше 2,5 составляет 1.79, а вероятность того, что обе команды забьют, равна 1.74.

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Донецкая и миланские команды нередко удивляют своих поклонников и экспертов. Причем, как со знаком "плюс", так и "минус". Предлагаем вам пятерку авантюрных прогнозов, коэффициент на которые равен 2,5 и выше.

Ничья или победа Шахтера в один гол – 2.51

Шахтер Донецк / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Вера в непроигрыш дончан имеется, учитывая прошлые игры с Интером, а вот крупная победа Шахтера будет из разряда фантастики. Если подопечные Де Дзерби будут выигрывать, они в первую очередь позаботятся о том, чтобы не пропустить.

Будет пенальти – 2.70

Голы Тете и Алан Патрик принесли Шахтеру победу над Генком / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Техничные "горняки" могут воспользоваться неповоротливостью трех центрбеков Интера, тогда как оборона хозяев нередко допускает позиционные ошибки. Велика вероятность того, что рефери сегодня укажет на "точку".

Шахтер забьет первым – 2.96

Шахтер Донецк / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Дончане любят брать игру под свой контроль и не склонны выжидать ошибки соперника и отсиживаться в обороне. Защита миланцев любит привозить, а фактор своего поля должен помочь команде Де Дзерби "начать за здравие".

Один из игроков оформит дубль – 3.20

В составе обеих команд хватает забивных игроков. Только в этом сезоне в составе гостей уже по дублю записали на свой счет Джеко и Корреа, а у дончан по два гола за игру забивали Траоре и Судаков. Да и без них хватает голеадоров: Мартинес, Соломон, Тете, Перишич... Словит ли кто-то феерию на НСК "Олимпийский"?

Интер выиграет с форой (-2,5) – 5.40

Если Шахтер проигрывает в Лиге чемпионов, то нередко он делает это по-крупному. Можно вспомнить и выезд к Реалу в 2015-ом (0:4), и матч плей-офф против Баварии (0:7) и прошлогодние игры с гладбахской Боруссией (0:6 и 0:4). Если у дончан не пойдет игра, Интеру способен добыть крупную победу. Доказано августом 2020 года (0:5).