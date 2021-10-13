15 жовтня 19:30
Шахтар --
Зоря --
16 жовтня 14:00
Маріуполь --
Металіст 1925 --
16 жовтня 17:00
Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
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Серіал "Гра в кальмара" показує яскравий приклад ігрової залежності – думка експертів

Андрій Трофімов
13 жовтня, 18:55
Гучна південнокорейська кінострічка показує темну сторону медалі ігроманів на прикладі головного героя

Кадр із серіалу "Гра в кальмара" / Фото: themoviedb.org

У Пенсільванії пройшов тиждень освіти в області відповідальної гри. Американська ігрова асоціація, казино та інші гемблінгові організації розповіли про способи підвищення обізнаності про азартні ігри.

Одна з головних тем конференції була присвячена гучному південнокорейському серіалу "Гра в кальмара", який вийшов на Netflix 17 вересня. Кінострічка з дев'яти серій присвячена небезпечній грі на виживання, в яку люди починають грати через фінансові проблеми з метою заробітку.

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Кадр із серіалу "Гра в кальмара" / Фото: themoviedb.org

Спікери ставили в приклад одного з головних героїв Сона Кі Хуна. Хлопець вирішив заробити на "Грі в кальмара" через неможливість забезпечити сім'ю, а також ігрову залежність. Саме через свої шкідливі звички він змушений був почати небезпечну гру.

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Легальні оператори азартних ігор і регулюючі органи в США серйозно ставляться до проблеми ігроманії, тому герой серіалу став яскравою ілюстрацією антиутопічного боку ігрового бізнесу.

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"Гра в кальмара" стала першим південнокорейським серіалом, який очолив рейтинг найпопулярніших серіалів на Netflix. Менш ніж за місяць кінострічку подивилися 111 мільйонів осіб.

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