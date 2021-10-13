15 октября 19:30
Шахтер --
Заря --
16 октября 14:00
Мариуполь --
Металлист 1925 --
16 октября 17:00
Львов --
Динамо --
16 октября 19:30
Днепр-1 --
Колос --
17 октября 14:00
Минай --
Десна --
17 октября 17:00
Ингулец --
Рух --
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
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Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
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Янг Бойз --
Вильярреал --
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Манчестер Юнайтед --
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Главная Игра Казино

Сериал "Игра в кальмара" показывает яркий пример игровой зависимости – мнение экспертов

Андрей Трофимов
13 октября, 18:55
Нашумевшая южнокорейская кинолента показывает темную сторону медали игроманов на примере главного героя

Кадр из сериала "Игра в кальмара" / Фото: themoviedb.org

В Пенсильвании прошла неделя образования в области ответственной игры. Американская игровая ассоциация, казино и другие гемблинговые организации рассказали о способах повышения осведомленности об азартных играх.

Одна из главных тем конференции была посвящена нашумевшему южнокорейскому сериалу "Игра в кальмара", вышедшему на Netflix 17 сентября. Кинолента из девяти серий посвящена опасной игре на выживание, в которую люди начинают играть из-за финансовых проблем с целью заработка.

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Кадр из сериала "Игра в кальмара" / Фото: themoviedb.org

Спикеры ставили в пример одного из главных героев Сона Ки Хуна. Парень решил заработать на "Игре в кальмара" из-за невозможности обеспечить семью, а также игровой зависимости. Именно из-за своих вредных привычек он вынужден был начать опасную игру.

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Легальные операторы азартных игр и регулирующие органы в США серьезно относятся к проблеме игромании, поэтому герой сериала стал яркой иллюстрацией антиутопической стороны игрового бизнеса.

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"Игра в кальмара" стала первым южнокорейским сериалом, возглавившим рейтинг самых популярных сериалов на Netflix. Менее чем за месяц киноленту посмотрели 111 миллионов человек.

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