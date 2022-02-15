Збірна України в чоловічій естафеті: де дивитися біатлон на Олімпіаді-2022 та хто фаворит

Дмитро Підручний / Фото: Getty Images

Зимові Олімпійські Ігри-2022 наближаються до своєї кульмінації. У Пекіні розігрують 109 комплектів медалей між майже трьома тисячами спортсменів.

Україну ж представляють 45 людей. Поки наша країна не має жодної медалі, проте найбільші надії у нас покладаються на біатлон.

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Сьогодні відбудеться чоловіча естафета. За Україну виступлять четверо спортсменів Дмитро Підручний , Артем Прима , Антон Дудченко та Богдан Цимбал .

Дмитро Підручний / Фото: Getty Images

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Тим часом, букмекери оцінили наші шанси на успіх. Parimatch на перемогу України дає коефіцієнт 151.00. Це сьомий показник серед усіх команд-учасниць. У свою чергу котирування на місце нашої команди у ТОП-3 дорівнюють 12.00.

Головним лідером гонки є норвезька збірна на чолі з Йоханнесом Бе. Букмекери оцінюють шанси скандинавів у 1.60. Їхній головний суперник – Франція (3.50).

КОМАНДА КОЕФІЦІЄНТ Норвегія 1.30 Франція 3.50 ОКР 4.50 Німеччина 13.00 Швеція 16.00 Італія 101.00 Україна 151.00 Канада 151.00 Білорусь 201.00 Швейцарія 201.00

Зазначимо, що старт перегонів заплановано на 08:30 за київським часом. У прямій трансляції біатлон буде доступний на телеканалі UA:Перший, а також на платформі OLL.TV.