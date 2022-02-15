Сборная Украины в мужской эстафете: где смотреть биатлон на Олимпиаде-2022 и кто фаворит

Дмитрий Пидручный / Фото: Getty Images

Зимние Олимпийские Игры-2022 близятся к своей кульминации. В Пекине разыгрывают 109 комплектов медалей между почти тремя тысячами спортсменов.

Украину же представляют 45 человек. Пока у нашей страны нет ни одной медали, однако наибольшие надежды у нас возлагаются на биатлон.

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Сегодня состоится мужская эстафета. За Украину выступят четверо спортсменов – Дмитрий Пидручный , Артем Прима , Антон Дудченко и Богдан Цымбал .

Дмитрий Пидручный / Фото: Getty Images

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Тем временем букмекеры оценили наши шансы на успех. Parimatch на победу Украины дает коэффициент 151.00. Это седьмой показатель среди всех команд-участниц. В свою очередь котировки на место нашей команды в ТОП-3 равны 12.00.

Главным фаворитом гонки считается норвежская сборная во главе с Йоханнесом Бе. Букмекеры оценивают шансы скандинавов в 1.60. Их главный соперник – Франция (3.50).

КОМАНДА КОЭФФИЦИЕНТ Норвегия 1.30 Франция 3.50 ОКР 4.50 Германия 13.00 Швеция 16.00 Италия 101.00 Украина 151.00 Канада 151.00 Беларусь 201.00 Швейцария 201.00

Отметим, что старт гонки намечен на 08:30 по киевскому времени. В прямой трансляции биатлон будет доступен на телеканале UA:Перший, а также на платформе OLL.TV.