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Главная Игра Букмекер

Сборная Украины в мужской эстафете: где смотреть биатлон на Олимпиаде-2022 и кто фаворит

Анатолий Дерека
15 февраля, 06:01
Сегодня состоится мужская эстафета, в которой примет участие наша команда из четырех спортсменов. Прогноз букмекеров на биатлон на Олимпиаде

Дмитрий Пидручный / Фото: Getty Images

Зимние Олимпийские Игры-2022 близятся к своей кульминации. В Пекине разыгрывают 109 комплектов медалей между почти тремя тысячами спортсменов.

Украину же представляют 45 человек. Пока у нашей страны нет ни одной медали, однако наибольшие надежды у нас возлагаются на биатлон.

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Сегодня состоится мужская эстафета. За Украину выступят четверо спортсменов – Дмитрий Пидручный , Артем Прима , Антон Дудченко и Богдан Цымбал .

Дмитрий Пидручный / Фото: Getty Images

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Тем временем букмекеры оценили наши шансы на успех. Parimatch на победу Украины дает коэффициент 151.00. Это седьмой показатель среди всех команд-участниц. В свою очередь котировки на место нашей команды в ТОП-3 равны 12.00.

Главным фаворитом гонки считается норвежская сборная во главе с Йоханнесом Бе. Букмекеры оценивают шансы скандинавов в 1.60. Их главный соперник – Франция (3.50).

КОМАНДАКОЭФФИЦИЕНТ
Норвегия1.30
Франция3.50
ОКР4.50
Германия13.00
Швеция16.00
Италия101.00
Украина151.00
Канада151.00
Беларусь201.00
Швейцария201.00

Отметим, что старт гонки намечен на 08:30 по киевскому времени. В прямой трансляции биатлон будет доступен на телеканале UA:Перший, а также на платформе OLL.TV.

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