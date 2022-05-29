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Угорщина --
Англія --
4 червня 21:45
Італія --
Німеччина --
5 червня 21:45
Чехія --
Іспанія --
5 червня 21:45
Португалія --
Швейцарія --
6 червня 21:45
Хорватія --
Франція --
6 червня 21:45
Австрія --
Данія --
7 червня 21:45
Італія --
Угорщина --
7 червня 21:45
Німеччина --
Англія --
8 червня 21:45
Шотландія --
Вірменія --
8 червня 21:45
Уельс --
Нідерланди --
8 червня 21:45
Бельгія --
Польща --
8 червня 21:45
Ірландія --
Україна --
9 червня 21:45
Португалія --
Чехія --
9 червня 21:45
Швейцарія --
Іспанія --
10 червня 21:45
Австрія --
Франція --
10 червня 21:45
Данія --
Хорватія --
11 червня 16:00
Україна --
Вірменія --
11 червня 19:00
Ірландія --
Шотландія --
11 червня 21:45
Нідерланди --
Польща --
11 червня 21:45
Уельс --
Бельгія --
11 червня 21:45
Англія --
Італія --
11 червня 21:45
Угорщина --
Німеччина --
12 червня 21:45
Іспанія --
Чехія --
12 червня 21:45
Швейцарія --
Португалія --
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Найсексуальніша жінка Фінляндії грає в покер: гарячі фото красуні

Андрій Трофімов
29 травня, 22:19
Переможниця національного конкурсу "Міс Фінляндія" Сара Шафак за покерним столом за допомогою блефу обіграла професіонала

Сара Шафак - "Місс Фінляндії" 2012 року / Фото: Instagram

31-річна Сара Шафак особистість вельми багатогранна. Дівчина народилася в Гельсінкі в змішаній родині: батько – з Марокко, мама – з Фінляндії.

Освіту здобула в галузі міжнародного маркетингу. 29 січня 2012 року стала переможцем національного конкурсу "Міс Фінляндія" і представляла свою країну на конкурсі "Міс Всесвіт".

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У липні 2014 року фінський журнал Ilta-Sanomat назвав Сару Шафак найсексуальнішою жінкою Фінляндії.

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А в грудні 2014 року, беручи участь в покер-шоу Сара Шафак виконала неймовірний блеф в грі проти американського професіонала Ронні Барда. Сара пішла в олл-ін, піднявши ставку до 700 тисяч доларів. Ронні не витримав напруги і скинув карти. Виявилося, що у Шафак була лише старша карта – туз, а у Барда – три четвірки.

У наступному році Сара взяла участь в своєму першому професійному турнірі і заробила 292 долари. Більше дівчина не грала, але це не заважає включати Шафак в рейтинг найсексуальніших покеристок світу.

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