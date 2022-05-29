Найсексуальніша жінка Фінляндії грає в покер: гарячі фото красуні

Сара Шафак - "Місс Фінляндії" 2012 року / Фото: Instagram

31-річна Сара Шафак особистість вельми багатогранна. Дівчина народилася в Гельсінкі в змішаній родині: батько – з Марокко, мама – з Фінляндії.

Освіту здобула в галузі міжнародного маркетингу. 29 січня 2012 року стала переможцем національного конкурсу "Міс Фінляндія" і представляла свою країну на конкурсі "Міс Всесвіт".

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У липні 2014 року фінський журнал Ilta-Sanomat назвав Сару Шафак найсексуальнішою жінкою Фінляндії.

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А в грудні 2014 року, беручи участь в покер-шоу Сара Шафак виконала неймовірний блеф в грі проти американського професіонала Ронні Барда. Сара пішла в олл-ін, піднявши ставку до 700 тисяч доларів. Ронні не витримав напруги і скинув карти. Виявилося, що у Шафак була лише старша карта – туз, а у Барда – три четвірки.

У наступному році Сара взяла участь в своєму першому професійному турнірі і заробила 292 долари. Більше дівчина не грала, але це не заважає включати Шафак в рейтинг найсексуальніших покеристок світу.