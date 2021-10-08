Волосся руде до перемог приведе: американський мультимільйонер здобув перший браслет WSOP

Джейсон Кун вперше тріумфував на WSOP / Фото: WSOP
Тиждень тому в Лас-Вегасі розпочалася Світова серія покеру. WSOP проходить в офлайн-режим після того, як в минулому році зробила паузу через пандемію коронавірусу.
Уже визначаються і перші володарі браслетів. Наприклад, минулі три івенти на WSOP виграли покеристи-любителі. Втім, професіонали взяли реванш в останніх турнірах.
Вночі завершився 11-ий івент Heads Up NLH Championship. У ньому 57 гравців змагалися за олімпійською системою аж до фіналу. До успіху впритул наблизився ще один недосвідчений покерист Габор Сабо.
Угорець вийшов у фінал хедз-ап турніру, однак поступився в ньому популярному покер-про Джейсону Куну. Для Сабо це другий раннер-ап на WSOP, оскільки у 2019 році він вже зупинявся за крок від браслета в онлайн-турнірі.
А ось Джейсон Кун добув свою першу нагороду на Світової серії покеру. Американець входить в десятку найбагатших покеристів світу, заробивши за свою кар'єру більше 32 мільйонів доларів.
Результати WSOP # 11 Heads Up NLH Championship:
- Джейсон Кун – 243,9 тис доларів
- Габор Сабо – 150,7 тис доларів
- Генрі Пуустінен – 89,7 тис доларів
- Деніел Зак – 89,7 тис доларів
- Микита Бодяковський – 36,8 тис доларів
- Бін Венг – 36,8 тис доларів
- Бенджамен Різон – 36,8 тис доларів
- Джейк Деніелс – 36,8 тис доларів
Крім того, визначився чемпіон і в дев'ятому івенті Omaha Hi-Lo 8 or Better Championship з бай-іном 10 тисяч. Переможцем став один з найкращих канадських гравців Арі Енгель.
Його суперником за фінальним столом був рекордсмен WSOP Філ Хельмут. Втім, здобути 16-й браслет американцеві не вдалося, він завершив івент п'ятим.
Також в турнірі взяли участь такі важковаговики як Майк Матусов, Даніель Негреану, Ден Шак, Ерік Сайдел та інші. Однак до призів так і не дісталися. У свою чергу Енгель обіграв в хедз-апі Мільчмана і виграв свій другий титул на WSOP.
Результати фінального столу WSOP # 9 Omaha Hi-Lo 8 or Better Championship:
- Арі Енгель – 317 тис доларів
- Захарі Мільчман – 195,9 тис доларів
- Ендрю Йє – 143,9 тис доларів
- Едді Блументаль – 107,2 тис доларів
- Філ Хельмут – 80,8 тис доларів
- Джордж Вольфф – 61,8 тис доларів
- Роберт Мізракі – 47,9 тис доларів
- Бен Ландовскі – 37,7 тис доларів
- Хам-Ар Чайтавон – 30,1 тис доларів