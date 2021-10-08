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Волосся руде до перемог приведе: американський мультимільйонер здобув перший браслет WSOP

Анатолій Дерека
8 жовтня, 13:30
Джейсон Кун грає з 2008 року і за цей час виграв більше 30 мільйонів доларів, проте головний покерний трофей підкорився йому вперше

Джейсон Кун вперше тріумфував на WSOP / Фото: WSOP

Тиждень тому в Лас-Вегасі розпочалася Світова серія покеру. WSOP проходить в офлайн-режим після того, як в минулому році зробила паузу через пандемію коронавірусу.

Уже визначаються і перші володарі браслетів. Наприклад, минулі три івенти на WSOP виграли покеристи-любителі. Втім, професіонали взяли реванш в останніх турнірах.

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Вночі завершився 11-ий івент Heads Up NLH Championship. У ньому 57 гравців змагалися за олімпійською системою аж до фіналу. До успіху впритул наблизився ще один недосвідчений покерист Габор Сабо.

Угорець вийшов у фінал хедз-ап турніру, однак поступився в ньому популярному покер-про Джейсону Куну. Для Сабо це другий раннер-ап на WSOP, оскільки у 2019 році він вже зупинявся за крок від браслета в онлайн-турнірі.

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А ось Джейсон Кун добув свою першу нагороду на Світової серії покеру. Американець входить в десятку найбагатших покеристів світу, заробивши за свою кар'єру більше 32 мільйонів доларів.

Результати WSOP # 11 Heads Up NLH Championship:

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  1. Джейсон Кун – 243,9 тис доларів
  2. Габор Сабо – 150,7 тис доларів
  3. Генрі Пуустінен – 89,7 тис доларів
  4. Деніел Зак – 89,7 тис доларів
  5. Микита Бодяковський – 36,8 тис доларів
  6. Бін Венг – 36,8 тис доларів
  7. Бенджамен Різон – 36,8 тис доларів
  8. Джейк Деніелс – 36,8 тис доларів

Крім того, визначився чемпіон і в дев'ятому івенті Omaha Hi-Lo 8 or Better Championship з бай-іном 10 тисяч. Переможцем став один з найкращих канадських гравців Арі Енгель.

Його суперником за фінальним столом був рекордсмен WSOP Філ Хельмут. Втім, здобути 16-й браслет американцеві не вдалося, він завершив івент п'ятим.

Також в турнірі взяли участь такі важковаговики як Майк Матусов, Даніель Негреану, Ден Шак, Ерік Сайдел та інші. Однак до призів так і не дісталися. У свою чергу Енгель обіграв в хедз-апі Мільчмана і виграв свій другий титул на WSOP.

Результати фінального столу WSOP # 9 Omaha Hi-Lo 8 or Better Championship:

  1. Арі Енгель – 317 тис доларів
  2. Захарі Мільчман – 195,9 тис доларів
  3. Ендрю Йє – 143,9 тис доларів
  4. Едді Блументаль – 107,2 тис доларів
  5. Філ Хельмут – 80,8 тис доларів
  6. Джордж Вольфф – 61,8 тис доларів
  7. Роберт Мізракі – 47,9 тис доларів
  8. Бен Ландовскі – 37,7 тис доларів
  9. Хам-Ар Чайтавон – 30,1 тис доларів

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