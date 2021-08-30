Росіянин виграв майже півтора мільйона доларів у супертурнірі на Північному Кіпрі (відео)

Артур Мартиросян підняв велику суму на Super High Roller Bowl Europe / Фото: Pokernews

Тиждень тому на Північному Кіпрі стартувала велика покерна серія Super High Roller Bowl Europe. Івенти проходять у п'ятизірковому готелі Merit Royal.

У шостому турнірі з Безлімітного Холдему зареєструвалося 35 гравців, які внесли по солідному бай-іну – 100 тисяч доларів.

За фінальний стіл вийшли двоє росіян – В'ячеслав Булдигін і Артур Мартиросян. Перший гравець зумів зайняти останнє призове місце, піднявши 245К.

А от Артуру скорилася перемога в цьому непростому івенті хайролерів. В хедз-ап проти одного з найбагатших гравців в історії Девіда Пітерса росіянин входив з перевагою в стеці.

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Втім, американець не здавався і чотири рази вдало йшов в олл-ін. Однак удача все ж була на боці Артура, що дозволило йому підняти 1,4 мільйона доларів.

Це найбільший виграш за всю кар'єру Мартиросяна. Всього ж росіянин заробив на покері 2,7 мільйона доларів.

Результати фінального столу SHRBE Event #6 No Limit Hold'em: