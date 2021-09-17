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Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Минай --
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Визначився чемпіон світу з онлайн-покеру – гравцеві підкорилися мільйонні призові

Анатолій Дерека
17 вересня, 11:50
Сергій Денисов під ніком CrazyLissy обіграв в хедз-апі Паскаля Лефрансуа та виграв майже 1,5 мільйона доларів на WCOOP 2021

Сергій Денисов - чемпіон Головної події WCOOP 2021 / Фото: Cardmates

Вчора один з найбільших онлайн-румів світу завершив Головну подію серії WCOOP. Їїчасто навіть називають чемпіонатом світу з онлайн-покеру (World Cup of Online Poker).

Попри немаленький бай-ін (5 200 доларів), на турнір записалося майже 2 тисячі гравців. З них 239 потрапили в призи. Титул чемпіона дістався росіянину Сергію Денисову, який виступав під ніком CrazyLissy.

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В хедз-апі Сергій був аутсайдером, адже мав незначне відставання в стеку. До того ж йому протистояв досвідчений канадець Паскаль Лефрансуа, володар браслета WSOP.

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Однак з перших же роздач Денисов почав виходити вперед і дотиснув противника, від якого Фортуна відвернулася. У вирішальній роздачі Денисов переграв Лефрансуа з парою десяток (ТТ). Канадцеві прилетіли AJ, а на стіл лягли К-А-Т-5-2.

Перемога дозволила CrazyLissy підняти солідний приз в розмірі майже півтора мільйона доларів. Лефрансуа ж дісталося на 430 тисяч менше. Для Денисова це вже другий тріумф на серії WCOOP після успіху у 2019 році.

Результати фінального столу WCOOP NLHE Main Event :

  1. Сергій Денисов (Росія) – 1,49 млн доларів
  2. Паскаль Лефрансуа (Канада) – 1,06 млн доларів
  3. Стеван Чу (Австралія) – 762,1 тис доларів
  4. Rebel FishAK (Румунія) – 543,3 тис доларів
  5. Марко Зевола (Аргентина) – 387,2 тис доларів
  6. Маркус Принц (Німеччина) – 276 тис доларів
  7. Лінус Лулігер (Швейцарія) – 196,7 тис доларів
  8. necgaidziai (Литва) – 140,1 тис доларів
  9. Тайлер Жардін (Канада) – 99,9 тис доларів

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