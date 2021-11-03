Росіянин обставив українця на Світовій серії покеру та анонсував вечірку на честь успіху

Анатолій Зирін став власником браслета WSOP
У Лас-Вегасі проходить Світова серія покеру. У казино "Rio" з'їхалися найкращі гравці з усього світу, щоби розіграти між собою 88 золотих браслетів.
Вчора завершилася поки що наймасовіша подія на WSOP. Турнір Colossus зібрав аж 9 399 входів і зумовлено воно було досить низьким бай-іном 400 доларів.
У призи потрапив аж 1391 гравець і останнім в ITM виявився українець Артем Зверховський, який заробив 640 доларів. З росіян же у призовій зоні виявилося двоє і саме одному з них – Анатолію Зиріну – і підкорився золотий браслет.
Коли за фіналкою залишилося лише шестеро гравців, росіянин мав найменший стек з 2,5 вб, проте це не завадило йому розкрутитися. Для Зиріна це друга нагорода на Світовій серії покеру. У 2019 році Анатолій виграв мікс-івент по Омаху.
"Перший браслет я виграв більше на успіху. Цей виграний завдяки майстерності. Дивне почуття, коли перемагаєш 9 тисяч осіб. Я хочу подякувати за підтримку своїх друзів та дівчину. І хочу передати привітання батькам, сестрі, братові, собаці та всім, хто вдома. Я планую поспати та влаштувати вечірку".
Зазначимо, що за свою кар'єру гравець під ніком "Дукаліс" виграв майже 2 мільйони доларів. На нинішній WSOP це лише другі призи для росіянина.
Результати фінального столу WSOP #55 COLOSSUS NLH:
- Анатолій Зирін – 314,7 тис. доларів
- Майкл Лі – 194,4 тис. доларів
- Кевін Ранд – 147,5 тис. доларів
- Фуок Нгуєн – 112,7 тис. доларів
- Давид Ріплі – 86,6 тис. доларів
- Ерік Кім – 67 тис. доларів
- Мартін Гаваскі – 52,1 тис. доларів
- Вінкас Тамасаускас – 40,8 тис. доларів
- Пень Ло – 32,2 тис. доларів