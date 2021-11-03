Россиянин обставил украинца на Мировой серии покера и анонсировал вечеринку в честь успеха

Анатолий Зырин стал обладателем браслета WSOP

В Лас-Вегасе проходит Мировая серия покера. В казино "Rio" съехались лучшие игроки со всего мира, чтобы разыграть между собой 88 золотых браслетов.

Вчера завершилось пока самое массовое событие на WSOP. Турнир Colossus собрал аж 9 399 входов и обусловлено оно было довольно низким бай-ином 400 долларов.

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В призы попал аж 1391 игрок и последним в ITM оказался украинец Артем Зверховский, который заработал 640 долларов. Из россиян же в призовой зоне оказалось двое и именно одному из них – Анатолию Зырину – и покорился золотой браслет.

Когда за финалкой осталось всего шестеро игроков, россиянин имел наименьший стек с 2,5 бб, однако это не помешало ему раскрутиться. Для Зырина это вторая награда на Мировой серии покера. В 2019 году Анатолий выиграл микс-ивент по Омахе.

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"Первый браслет я выиграл больше на удаче. Этот выигран благодаря мастерству. Странное чувство, когда побеждаешь 9 тысяч человек. Я хочу поблагодарить за поддержку своих друзей и девушку. И хочу передать приветы родителям, сестре, брату, собаке и всем, кто дома. Я планирую поспать и устроить вечеринку".

Отметим, что за свою карьеру игрок под ником "Дукалис" выиграл почти 2 миллиона долларов. На нынешней WSOP это лишь вторые призы для россиянина.

Результаты финального стола WSOP #55 COLOSSUS NLH: