Росія проти скандинавів: хто фаворит турніру з хокею на Олімпіаді-2022

Російська команда – фаворит у хокейному олімпійському турнірі серед чоловіків / Фото: Getty Images

У п'ятницю у Китаї стартували зимові Олімпійські Ігри-2022. Близько трьох тисяч спортсменів з'їхалися з усього світу, щоб поділити між собою 109 комплектів медалей у різних видах спорту.

У Пекіні запалили олімпійський вогонь / Фото: REUTERS

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Одним із найпопулярніших видів спорту на турнірі стануть змагання з хокею з шайбою. Вже у середу, 9 листопада, стартує груповий раунд, у якому зіграють 12 команд. Вони поділені на три групи:

А: Канада, США, Німеччина, Китай

В: ОКР, Чехія, Швейцарія, Данія

З: Фінляндія, Швеція, Словаччина, Латвія

До чвертьфіналу безпосередньо пройдуть переможці груп, а також один віцечемпіон, який набере найбільшу кількість очок. Інші збірні зіграють у раунді плей-офф, щоб визначити ще чотирьох учасників 1/4 фіналу.

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Тим часом букмекери визначили фаворитів чоловічого олімпійського турніру з хокею. На думку Parimatch, найбільше шансів на перемогу у команди ОКР (Росія).

Коефіцієнт на тріумф росіян становить 2.85. Основними конкурентами бачаться Фінляндія (3.39) та Швеція (4.55). Повний перелік котирувань на перемогу має такий вигляд:

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