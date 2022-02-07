Россия против скандинавов: кто фаворит турнира по хоккею на Олимпиаде-2022

Российская команда - фаворит в хоккейном олимпийском турнире среди мужчин / Фото: Getty Images
В пятницу в Китае стартовали зимние Олимпийские Игры-2022. Около трех тысяч спортсменов съехались со всего мира, чтобы разделить между собой 109 комплектов медалей в разных видах спорта.
Одним из самых популярных видов спорта на турнире станут соревнования по хоккею с шайбой. Уже в среду, 9 ноября, стартует групповой раунд, в котором сыграют 12 команд. Они разделены на три группы:
А: Канада, США, Германия, Китай
В: ОКР, Чехия, Швейцария, Дания
С: Финляндия, Швеция, Словакия, Латвия
В четвертьфинал напрямую пройдут победители групп, а также один вице-чемпион, который наберет наибольшее количество очков. Остальные сборные сыграют в раунде плей-офф, чтобы определить еще четырех участников 1/4 финала.
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Тем временем букмекеры определили фаворитов мужского олимпийского турнира по хоккею. По мнению Parimatch, больше всего шансов на победу у команды ОКР (Россия).
Коэффициент на триумф россиян составляет 2.85. Основным конкурентами видятся Финляндия (3.39) и Швеция (4.55). Полный перечень котировок на победу выглядит так:
|СБОРНАЯ
|КОЭФФИЦИЕНТ
|ОКР
|2.85
|Финляндия
|3.39
|Швеция
|4.55
|Канада
|7.50
|Чехия
|13.00
|Швейцария
|15.00
|США
|16.50
|Германия
|25.00
|Словакия
|40.00
|Латвия
|75.00
|Дания
|95.00
|Китай
|500.00