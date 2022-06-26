Ресторатор з Кіпру виграв найкрутіший приз у покері та увійшов до історії країни

Менікос Панайоту став першим кіпріотом із браслетом WSOP

Світова серія покеру вже перетнула свій екватор. Організатори WSOP розіграли у Лас-Вегасі майже 50 браслетів з 89-ти, які заплановані цього року.

У мікст-турнір з восьми дисциплін покеру було здійснено 695 входів по 1,5К, наростивши призовий фонд майже до мільйона. Його тріумфатором сенсаційно став кіпріот Менікос Панайоту.

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Хлопець зумів випередити іменитих Джеремі Осмуса, Скотті Нгуєна, Шона Діба та Джоша Ар'є. У хедз-апі Менікос здолав чилійця Ніка Юніса і здобув перший браслет у кар'єрі. Причому для Кіпру ця перемога на WSOP також стала дебютною.

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Що цікаво, Панайоту у 2017 році закинув професійну кар'єру покериста на другий план, вирішивши зайнятися бізнесом та відкривши ресторан мексиканської кухні. Щоправда, у 2022 році пристрасть взяла гору і хлопець розпочав підготовку до WSOP, де у підсумку й увійшов до історії покеру своєї країни.

Результати фінального столу турніру WSOP Eight Game Mix 6-Handed :