Розриває весь Лас-Вегас! Молодий талант виграв більше трьох мільйонів на одній з найгірших комбінацій

Майкл Аддамо виграв 3,4 мільйона доларів завдяки одномасним 72 / Фото: Pokeroff

Вчора в Лас-Вегасі завершився великий триденний турнір Super High Roller Bowl. Івент з бай-іном 300 тисяч доларів відбувся в готелі Aria, де знаходиться студія PokerGo.

На SHRB зареєструвався лише 21 особа, що стало антирекордом за останні шість років. Починаючи з 2015 року, на івент хайролерів реєструвалося мінімум 36 гравців, а призовий фонд жодного разу не становив менше 10 мільйонів.

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Цього разу покеристи розігрували 6,3 мільйона, які дісталися трьом кращим гравцям івенту. Одним з перших турнір покинув Даніель Негреану, якого відправив додому висхідний талант покеру Майкл Аддамо.

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Австралієць став головною зіркою і турніру. У фіналку він вийшов з величезною перевагою над іншими досвідченими гравцями, серед яких були Алекс Фоксен, Кріс Брюер, Шон Вінтер і Джастін Бономо.

Перші двоє завершили турнір на баблі, тоді як Шон Вінтер отримав мільйон доларів за 3 місце. В хедз-ап вийшли триразовий чемпіон SHRB Бономо і сам Аддамо.

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У минулому році вони вже зустрічалися у фіналці турніру, який проходив в онлайні. Тоді переможцем якраз і став Джастін, проте цього разу Майкл зумів взяти реванш.

Аддамо почав дуель чіплідером і утримував перевагу до кінця гри. Фінальна роздача вийшла крутою! Бономо з Q♠T♠ ️ вирішив на рівері піти в олл-ін і Аддамо підтримав його з 7♦2♦ ️.

На столі лежали 4♦3♦2♥Q♦Т♣ ️, тому навіть дві пари не допомогли американцеві, адже Майкл зібрав бубновий флеш. Перемога дозволила Аддамо виграв 3,4 мільйона доларів і довести річний дохід до 5,1М.

Більш того, Майкл підвищив свою загальну суму призових в покері до 13,5 мільйона. Це дозволило йому увійти в сотню найбагатших покеристів світу, а також стати найуспішнішим австралійським гравцем.

Результати фінального столу Super High Roller Bowl:

Майкл Аддамо – 3,4 млн доларів Джастін Бономо – 1,89 млн доларів Шон Вінтер – 1 млн доларів