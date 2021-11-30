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Верес --
Динамо --
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Десна --
Маріуполь --
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Дніпро-1 --
Чорноморець --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
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ПСЖ --
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Ліверпуль --
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Челсі --
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Динамо --
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Баварія --
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Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
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Аталанта --
Вільярреал --
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Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
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Розриває в інтернеті! Українець виграв майже мільйон у великому онлайн-турнірі

Анатолій Дерека
30 листопада, 16:15
Андрій Держипільський зумів вдало зайти в турнір Bounty Hunters HR і залишити позаду понад 1,8 тисячі суперників

Bounty Hunters - один з найпопулярніших онлайн-турнірів з покеру

Попри безліч офлайн-турнірів, чимало гравців обирають домашній затишок та шукають щастя в онлайн-іграх. Одним із найвідоміших турнірів в інтернеті є Bounty Hunters, що проводиться одним з онлайн-румів.

Вчора добіг кінця Bounty Hunters HR з бай-іном лише 525 доларів. Призовий фонд становив мільйон доларів, половина з якого розподілялася між гравцями за нокаути суперників.

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У результаті участь в онлайн-події взяли аж 1893 покеристи, серед яких був і успішний український гравець Андрій Держипільський.

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Наш співвітчизник зумів вийти за фінальний стіл та посісти підсумкове 4 місце. Українець зумів підняти 23,8 тисячі доларів призових, до яких додав 7,6К нагород за вибивання. Підсумковий дохід Андрія від івенту склав 31,4 тисячі доларів (приблизно 855 тисяч гривень).

Зазначимо, що Держипільський є одним із небагатьох українських покеристів, яким підкорявся золотий браслет WSOP. Українець зміг його виграти цього літа в онлайні, заробивши 154 тисяч доларів.

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До речі, тріумфатором івента Bounty Hunters HR досвідчений онлайн-гравець Крістіан Рудольф. Призові австрійця разом із баунті склали 95,8 тисячі доларів.