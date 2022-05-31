Програма трансляцій турнірів WSOP 2022. Які події будуть показані у прямому ефірі

WSOP 2022 пройде з 31 травня до 21 липня
Вже сьогодні вночі у Лас-Вегасі розпочнеться Світова серія покеру. Організатори підготували для гравців 89 супертурнірів, у яких буде розіграно золоті браслети.
Офіційним транслятором WSOP знову став стрімінговий сервіс PokerGo. Компанія покаже у прямому ефірі фінальні столи 20-ти подій, а також усі ігрові дні Main Event.
Сьогодні ж став відомим розклад турнірів, які можна буде побачити онлайн. Серед них є як найдешевша подія за 400 доларів, так і івенти для хайролерів від 100 тисяч бай-іну.
|№
|НАЗВА
|ДАТА ФІНАЛКИ
|БАЙ-ІН
|2
|High Roller Bounty NLH
|2 червня
|100 000 USD
|3
|Freezeout NLH
|3 червня
|2 500 USD
|6
|Heads Up NLH Championship
|4 червня
|25 000 USD
|8
|High Roller NLH 8-Handed
|6 червня
|25 000 USD
|12
|High Roller NLH 8-Handed
|8 червня
|50 000 USD
|15
|Omaha Hi-Lo 8 or Better Championship
|10 червня
|10 000 USD
|19
|High Roller PLO 8-Handed
|12 червня
|25 000 USD
|26
|Limit Hold'em Championship
|14 червня
|10 000 USD
|28
|HIGH ROLLER PLO
|15 червня
|50 000 USD
|31
|Limit 2-7 Lowball Triple Draw Championship
|16 червня
|10 000 USD
|35
|Mixed Big Bet Event
|18 червня
|2 500 USD
|38
|No-Limit 2-7 Lowball Draw Championship
|19 червня
|10 000 USD
|40
|Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better Championship
|20 червня
|10 000 USD
|42
|High Roller NLH
|21 червня
|100 000 USD
|44
|H.O.R.S.E. Championship
|23 червня
|10 000 USD
|50
|Super High Roller NLH
|25 червня
|250 000 USD
|51
|COLOSSUS NLH
|27 червня
|400 USD
|55
|TAG TEAM NLH
|28 червня
|1 000 USD
|56
|Poker Players Championship 6-Handed
|30 червня
|50 000 USD
|70
|MAIN EVENT NLH World Championship
|6-16 липня
|10 000 USD
|89
|Tournament of Champions
|20 липня
|0 USD
Місячна підписка на PokerGo коштуватиме глядачам 15 доларів. Також можна оформити передоплату на рік уперед за 119 доларів, що дозволить трохи заощадити (10 доларів на місяць).