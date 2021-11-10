Прогноз на кар'єру Шевченка у Дженоа: врятує від вильоту, запросить українця та виграє єврокубок

Шевченко готовий підіймати Дженоа з низів Серії А / Фото: Getty Images

Минулого тижня Дженоа призначила Андрія Шевченка головним тренером після звільнення Давида Баллардіні. Це друге місце роботи наставником для українця після п'яти років біля керма збірної України.

На цей момент генуезці перебувають у вкрай непростому становищі в Серії А. Після 12 турів "грифони" посідають 17 місце, здобувши лише одну перемогу в нинішньому сезоні

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Головною метою клубу на цей рік є порятунок від вильоту до Серії В і для цього Шевченко має ще 26 матчів. Тим часом букмекери вже починають приймати ставки на те, як складеться кар'єра українця в Дженоа.

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Так, експерти впевнені, що Андрій Миколайович доопрацює нинішній сезон до кінця. Коефіцієнт на те, що Шевченка звільнять до травня 2022 року, становить аж 6.00.

Також приймаються ставки і більш успішні результати. Наприклад, ставка на те, що Дженоа потрапить до єврокубків за підсумками сезону 2021/2022, проте ймовірність такої події становить аж 35.00.

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Від прохідного 7-го місця генуезців відокремлює 9 очок, тому все ще можливо. Пройдемося і за іншими ставками на підсумки роботи Шевченка у Дженоа:

Подія Коефіцієнт Шевченко здобуде 8 і більше перемог у Серії А до кінця сезону 2021/2022 1.90 Шевченко принесе Дженоа 30 і більше очок до кінця сезону 2021/2022 1.85 Шевченко підпише українця у Дженоа взимку 2022 року 2.50 Шевченко підпише українця у Дженоа до вересня 2022 року 1.45 Шевченко приведе Дженоа до трофея у сезоні 2021/2022 100.00 Дженоа під керівництвом Шевченка виграє Серію А до 2025 року 25.00 Дженоа виграє єврокубок під керівництвом Шевченка до 2025 року 50.00

Варто зазначити, що на Шевченко чекає вкрай непростий календар у перших же матчах. До кінця календарного 2021 року Дженоа побореться з Ромою, Удінезе, Міланом, Ювентусом, Сампдорією, Лаціо та Аталантою.