Прогноз на карьеру Шевченко в Дженоа: спасет от вылета, пригласит украинца и выиграет еврокубок

Шевченко готов поднимать Дженоа с низов Серии А / Фото: Getty Images
На прошлой неделе Дженоа назначила Андрея Шевченко главным тренером после увольнения Давиде Баллардини. Это второе место работы наставником для украинца после пяти лет у руля сборной Украины.
На данный момент генуэзцы находятся в крайне непростом положении в Серии А. После 12-ти туров "грифоны" занимают 17 место, добыв лишь одну победу в нынешнем сезоне.
Главной целью клуба на этот год является спасение от вылета в Серию В и для этого у Шевченко есть еще 26 матчей. Тем временем, букмекеры уже начинают принимать ставки на то, как сложится карьера украинца в Дженоа.
Так, эксперты уверены, что Андрей Николаевич доработает нынешний сезон до конца. Коэффициент на то, что Шевченко уволят до мая 2022 года, составляет аж 6.00.
Также принимаются ставки и на более успешные исходы. К примеру, ставка на то, что Дженоа попадет в еврокубки по итогам сезона 2021/2022, однако вероятность такого события составляет аж 35.00.
От проходного 7-го места генуэзцев отделяет 9 очков, так что все еще возможно. Пройдемся и по другим ставкам на итоги работы Шевченко в Дженоа:
|Событие
|Коэффициент
|Шевченко добудет 8 и больше побед в Серии А до конца сезона 2021/2022
|1.90
|Шевченко принесет Дженоа 30 и более очков до конца сезона 2021/2022
|1.85
|Шевченко подпишет украинца в Дженоа зимой 2022 года
|2.50
|Шевченко подпишет украинца в Дженоа до сентября 2022 года
|1.45
|Шевченко приведет Дженоа к трофею в сезоне 2021/2022
|100.00
|Дженоа под руководством Шевченко выиграет Серию А до 2025 года
|25.00
|Дженоа выиграет еврокубок под руководством Шевченко до 2025 года
|50.00
Стоит отметить, что Шевченко ожидает крайне непростой календарь в первых же матчах. До конца календарного 2021 года Дженоа сразится с Ромой, Удинезе, Миланом, Ювентусом, Сампдорией, Лацио и Аталантой.