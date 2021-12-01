Геть з глузду з'їхали: назвав сина на честь криптовалюти

Користувач Twitter назвав свого первістка на честь криптовалюти
Користувач Twitter поділився на своїй сторінці зворушливим фото свого сина:
Але не обійшлось і без хвилі хейту у коментарях:
"Ти продаси свою дитинру, коли йому виповниться 3 роки?".
"Чому ти так ненавидиш свого сина?".
"У Вас ще є час, щоб виправити цю безглузду помилку".
"Можливо другому подаруєте ім'я – Зенон?",- відмітили фолловери користувача.
Творці цієї платформи назвали її на честь людини, яка пов'язала своє життя із фізикою, математикою, а також астррологією – Джироламо Кардано.
Нагадаємо, що Cardano – це багаторівнева блокчейн-платформа на базі Proof-Of-Stake, написана мовою програмування та призначена для створення децентралізованих програм на основі смарт-контрактів.