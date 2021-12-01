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Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
Черноморец --
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Вообще с ума сошли: назвал сына в честь криптовалюты

Юлия Сениско
1 декабря, 21:15
Отец настолько влюблен в блокчейн-платформу, что забыл о реальности и дал первенцу имя – Cardano

Пользователь Twitter назвал своего первенца в честь криптовалюты

Пользователь Twitter поделился на своей странице трогательным фото своего сына:

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Но не обошлось и без волны хейта в комментариях:

"Ты продашь своего ребёнка, когда ему исполнится 3 года?".

Курс биткоина бьет рекорды / Фото: Reuters

"Почему ты так ненавидишь своего сына?".

"У Вас еще есть время, чтобы исправить эту нелепую ошибку".

"Возможно второму дадите имя – Зенон?",- отметили фолловеры пользователя.

Цена Биткиона растет / Фото: Коллаж: Сегодня

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Создатели этой платформы назвали ее в честь человека, который связал свою жизнь с физикой, математикой, а также астрологией – Джироламо Кардано.

Напомним, что Cardano – это многоуровневая блокчейн-платформа на базе Proof-Of-Stake, написанная на языке программирования и предназначенная для создания децентрализованных программ на основе смарт-контрактов.

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