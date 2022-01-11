11 січня 18:00 Онлайн
Нігерія --
Єгипет --
12 січня 21:00 Онлайн
Барселона --
Реал --
12 січня 21:45
Тоттенгем --
Челсі --
12 січня 22:00 Онлайн
Інтер --
Ювентус --
13 січня 21:00 Онлайн
Атлетіко --
Атлетик --
13 січня 21:45
Ліверпуль --
Арсенал --
13 січня 22:00 Онлайн
Мілан --
Дженоа --
14 січня 15:00 Онлайн
Сенегал --
Гвінея --
15 січня 14:30 Онлайн
Манчестер Сіті --
Челсі --
16 січня 16:00 Онлайн
Ліверпуль --
Брентфорд --
16 січня 18:30 Онлайн
Тоттенгем --
Арсенал --
16 січня 21:45 Онлайн
Аталанта --
Інтер --
18 січня 22:00 Онлайн
Брайтон --
Челсі --
19 січня 21:30 Онлайн
Лестер --
Тоттенгем --
19 січня 22:00 Онлайн
Брентфорд --
Манчестер Юнайтед --
19 січня 22:30 Онлайн
Валенсія --
Севілья --
20 січня 18:00 Онлайн
Кот-Д'Івуар --
Алжир --
20 січня 21:45 Онлайн
Арсенал --
Ліверпуль --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Гра Крипто

Наближається до Цукерберга! Найбагатшим китайцем став засновник найбільшої криптобіржі

Андрій Трофімов
11 січня, 15:45
Китаєць з канадським громадянством Чанпен Чжао є творцем та генеральним директором найбільшої біржі криптовалют Binance

Чанпен Чжао володіє 96 мільярдами доларів

Днями видання Bloomberg опублікувало цифри про стан засновника найбільшої криптовалютної біржі Binance Чанпен Чжао. Оцінка видання ґрунтується на вартості самої компанії.

У ній Чанпен має 90% активів. Стан китайського бізнесмена оцінюється в 96 мільярдів доларів. При цьому у розрахунках не враховані цифрові активи, що належать CEO Binance.

Реклама

Це дозволяє Чжао називатися найбагатшим китайцем цей. При цьому його статки вже наблизилися до таких фінансових гігантів як Марк Цукерберг і Сергій Брін.

Читайте також: Курс біткоїну пробив чергове дно

Реклама

Крім того, Binance лідирує за добовим обсягом торгів на ринку деривативів. Її торгові обсяги перевищують сукупний показник наступних за нею чотирьох найбільших бірж разом узятих.

Зазначимо, що у листопаді Чанпен заявив, що готовий віддати 99% свого статку на благодійність. Бізнесмен хоче наслідувати приклад "багатьох заможних підприємців з часів Рокфеллера". При цьому Чжао криптовалюти придбав лише біткоїн та Binance Coin.