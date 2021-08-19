З'явився трейлер нової Lineage W зі штучним інтелектом (відео)

Нова Lineage W буде доступна вже зовсім скоро / Фото: Gamervines

Південнокорейський розробник відеоігор NCSoft анонсував вихід нової версії гри Lineage. Симулятор Linage W стане розширенням концепції другої версії гри Linage 2.

Як заявляють розробники, в нову версію симулятора додадуть перекладач на базі штучного інтелекту, а також систему перекладу мови в текст. Зроблено це для поліпшення комунікації гравців між собою.

Lineage W позиціонується як гра, яка об'єднає людей з усього світу, щоб стати полем для битви представників різних народів. Розроблялася вона аж чотири роки і була зроблена в 3D на движку Unreal Engine.

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У грі буде чотири класи – Принц, Лицар, Маг і Ельф. Розробники обіцяють, що кожен з них буде розкритий в сюжетній кампанії, якій приділять значно більше уваги.

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Запуск гри відбудеться одночасно у всіх регіонах і на всіх платформах. Дата релізу поки не визначена, але точно відомо, що відбудеться він у 2021 році. У гри буде один великий сервер, де зможуть боротися геймери з різних країн.