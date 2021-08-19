Появился трейлер новой Lineage W с искусственным интеллектом (видео)

Новая Lineage W будет доступна уже совсем скоро / Фото: Gamervines

Южнокорейский разработчик видеоигр NCSoft анонсировал выход новой версии игры Lineage. Симулятор Linage W станет расширением концепции второй версии игры Linage 2.

Как заявляют разработчики, в новую версию симулятора добавят переводчик на базе искусственного интеллекта, а также систему перевода речи в текст. Сделано это для улучшения коммуникации игроков между собой.

Lineage W позиционируется как игра, которая объединит людей со всего мира, чтобы стать полем для битвы представителей разных народов. Разрабатывалась она аж четыре года и была сделана в 3D на движке Unreal Engine.

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В игре будет четыре класса – Принц, Рыцарь, Маг и Эльф. Разработчики обещают, что каждый из них будет раскрыт в сюжетной кампании, которой уделят значительно большее внимания.

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Запуск игры состоится одновременно во всех регионах и на всех платформах. Дата релиза пока не определена, но точно известно, что состоится он в 2021 году. У игры будет один большой сервер, где смогут сражаться геймеры из разных стран.