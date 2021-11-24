23 листопада 22:00
Янг Бойз 3
Аталанта 3
23 листопада 22:00
Лілль 1
Зальцбург 0
23 листопада 22:00
Севілья 2
Вольфсбург 0
23 листопада 22:00
Мальме 1
Зеніт 1
23 листопада 22:00
Челсі 4
Ювентус 0
23 листопада 22:00
Барселона 0
Бенфіка 0
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
26 листопада 19:30
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 14:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 17:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Ворскла --
28 листопада 14:00
Інгулець --
Шахтар --
28 листопада 17:00
Рух --
Металіст 1925 --
28 листопада 19:30
Колос --
Верес --
29 листопада 19:30
Олександрія --
Зоря --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
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Головна Гра Букмекери

Останній шанс на євровесну! Букмекери зовсім не вірять у Шахтар у битві з Інтером

Анатолій Дерека
24 листопада, 10:45
Донецький клуб йде на останньому місці в групі та у разі втрати очок на "Джузеппе Меацца" достроково вилетить з єврокубків

Роберто Де Дзербі повертається до Італії та зіграє зі своїм співвітчизником Сімоне Індзагі / Фото: Getty Images

Сьогодні відбудеться поєдинок 5-го туру групового раунду Ліги чемпіонів за участю чинного віце-чемпіона України. Донецький Шахтар зіграє проти міланського Інтера. Зустріч проходитиме у Мілані на стадіоні "Джузеппе Меацца". Початок – о 19:45.

Інтер vs Шахтар / Фото: Колаж: Сьогодні

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Онлайн-трансляція матчу Шахтар – Інтер буде доступна у нас на сайті. Тим часом букмекери назвали фаворита у міланській битві.

На їхню думку, беззаперечним фаворитом зустрічі є команда Сімоне Індзагі. Ставки на перемогу господарів приймаються за 1.33, тоді як на підопічних Де Дзербі виставлено коефіцієнт 10.00. Нічия ж оцінюється приблизно в 5.60.

Донецький Шахтар зіграв внічию з Інтером / Фото: Reuters

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Також експерти не сумніваються, що у матчі буде багато голів. Коефіцієнт на тотал більше 2,5 становить всього 1.53, тоді як на "менше" можна поставити за 2.52.

Якщо ж ви вірите в те, що обидві команди заб'ють, ймовірність такої події – 1.83. Крім того, букмекери визначили найімовірніших авторів голів:

  • Лаутаро Мартінес – 1.90
  • Едін Джеко – 2.00
  • Хакан Чалханоглу – 2.80
  • Іван Перішич – 2.80
  • Ніколо Барелла – 4.00
  • Педріньо – 4.50
  • Фернандо – 4.50
  • Тете – 5.00
  • Марцело Брозович – 5.00

Лаутаро Мартінес / Фото: Reuters

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Якщо ви любите високі ставки, ось вам підбір цікавих котирувань з коефіцієнтом вище 2.50:

  • заб'є гравець із заміни – 2.50
  • буде пенальті – 2.60
  • Інтер виграє в 3 і більше голів – 3.05
  • Шахтар не програє – 3.45
  • червона картка – 4.95
  • буде автогол – 8.00
  • один із гравців оформить хет-трик – 15.00

Інтер утримує друге місце у групі D, на яке він вийшов після двох перемог над Шерифом у минулих турах. Відставання від Реала становить два очки, а молдовський чемпіон іде в одному балі позаду.

Перемога у звітному матчі разом із втратою очок від Шерифа гарантує підопічним Індзагі вихід у плей-офф ЛЧ. А ось Шахтарю не позаздриш. Команда Роберто Де Дзербі взяла лише одне очко у чотирьох іграх і у разі невиграшу у Мілані достроково завершить свій євросезон.

Саме у першій зустрічі цих команд у групі "Шахтар" і набрав єдиний бал у цій Лізі чемпіонів. Поєдинок завершився нульовою нічиєю на НСК "Олімпійський".