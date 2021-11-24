Последний шанс на евровесну! Букмекеры совсем не верят в Шахтер в битве с Интером

Роберто Де Дзерби возвращается в Италию и сразится со своим соотечественником Симоне Индзаги / Фото: Getty Images

Сегодня состоится поединок 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов с участием действующего вице-чемпиона Украины. Донецкий Шахтер сыграет против миланского Интера. Встреча пройдет в Милане на стадионе "Джузеппе Меацца". Начало – в 19:45.

Интер vs Шахтер / Фото: Коллаж: Сегодня

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Онлайн-трансляция матча Шахтер – Интер будет доступна у нас на сайте. Тем временем букмекеры назвали фаворита в миланской битве.

По их мнению, безоговорочным фаворитом встречи является команда Симоне Индзаги. Ставки на победу хозяев принимаются за 1.33, тогда как на подопечных Де Дзерби выставлен коэффициент 10.00. Ничья же оценивается примерно в 5.60.

Донецкий Шахтер сыграл вничью с Интером / Фото: Reuters

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Также эксперты не сомневаются, что в матче будет много голов. Коэффициент на тотал больше 2,5 составляет всего 1.53, тогда как на "меньше" можно поставить за 2.52.

Если же вы верите в то, что обе команды забьют, вероятность такого события – 1.83. Кроме того, букмекеры определили наиболее вероятных авторов голов:

Лаутаро Мартинес – 1.90

Эдин Джеко – 2.00

Хакан Чалханоглу – 2.80

Иван Перишич – 2.80

Николо Барелла – 4.00

Педриньо – 4.50

Фернандо – 4.50

Тете – 5.00

Марцело Брозович – 5.00

Лаутаро Мартинес / Фото: Reuters

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Если же вы любите высокие ставки, вот вам подбор интересных котировок с коэффициентом выше 2.50:

забьет игрок с замены – 2.50

будет пенальти – 2.60

Интер выиграет в 3 и больше гола – 3.05

Шахтер не проиграет – 3.45

красная карточка – 4.95

будет автогол – 8.00

один из игроков оформит хет-трик – 15.00

Интер удерживает второе место в группе D, на которое он вышел после двух побед над Шерифом в прошлых турах. Отставание от Реала составляет два очка, а молдавский чемпион идет в одном балле позади.

Победа в отчетном матче вместе с потерей очков от Шерифа гарантирует подопечным Индзаги выход в плей-офф ЛЧ. А вот Шахтеру не позавидуешь. Команда Роберто Де Дзерби взяла лишь одно очко в четырех играх и в случае невыигрыша в Милане досрочно завершит свой евросезон.

Именно в первой встрече этих команд в группе Шахтер и набрал единственный балл в этой Лиге чемпионов. Поединок завершился нулевой ничьей на НСК "Олимпийский".