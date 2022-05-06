Популярна криптобіржа заморозить рахунки росіян, проте санкції можна обійти

Coinbase заморозить частину активів користувачів з Росії та Білорусі

Покеристи часто використовують криптоплатформи для виведення коштів. Однією з найпопулярніших є Coinbase, що базується у Європі.

Днями компанія засмутила своїх користувачів із Росії та Білорусі. Із 31 травня Coinbase заморозить рахунки з цих держав, тому служба підтримки розіслала користувачам листи з пропозицією вивести всі гроші до цієї дати.

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Біржа зазначає, що доступ буде обмежений у рамках п'ятого пакета санкцій ЄС, які накладені на Росію через військове вторгнення в Україну. Доступ буде закрито всім громадян, юридичних і резидентів РФ.

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Якщо користувач не виведе кошти, то вони будуть заморожені до закінчення дій санкцій. Доступ до них буде закрито. Щоправда, пізніше виявилося, що це стосується не всіх росіян, а лише тих, хто має на рахунку понад 10 тисяч євро.

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Також санкцій можуть обійти росіяни, які проживають за кордоном та мають дозвіл на проживання чи громадянство в іншій країні. Для цього їм потрібно надіслати документи до служби підтримки Coinbase.