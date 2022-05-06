Популярная криптобиржа заморозит счета россиян, однако санкции можно обойти

Coinbase заморозит часть активов юзеров из России и Беларуси

Покеристы зачастую пользуются криптоплатформами для вывода средств. Одной из самых популярных является Coinbase, которая базируется в Европе.

На днях компания огорчила своих пользователей из России и Беларуси. С 31 мая Coinbase заморозит счета из этих стран, поэтому служба поддержки разослала юзерам письма с предложением вывести все средства до этой даты.

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Биржа отмечает, что доступ будет ограничен в рамках пятого пакета санкций ЕС, которые наложены на Россию из-за ее военного вторжения в Украину. Доступ будет закрыт для всех граждан, юридических лиц и резидентов РФ.

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Если же пользователь не выведет средства, то они будут заморожены до окончания действий санкций. Доступ к ним будет закрыт. Правда, позже оказалось, что это касается не всех россиян, а лишь тех, у кого на счету более 10 тысяч евро.

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Также санкций могут обойти россияне, которые проживают за границей и имеют вид на жительство или гражданство в другой стране. Для этого им нужно отправить документы в службу техподдержки Coinbase.