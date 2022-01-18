Полякова, Кучма чи Янукович: несподівані кандидати на президентські вибори-2024

Леонід Кучма, Ольга Полякова та Віктор Янукович розглядаються букмекерами як кандидати на пост Президента України

Усього через два роки, 2024-го, в Україні мають пройти чергові вибори Президента. Саме тоді добігає кінця п'ятирічний строк Володимира Зеленського, який був обраний головним головнокомандувачем країни у 2019 році.

При цьому саме Володимир Зеленський вважається фаворитом виборів Президента України 2024 року. Його головними конкурентами є екс-спікер Верховної Ради. Дмитро Разумков та колишній Президент країни Петро Порошенко.

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Порошенко сам прибув на допит до ДБР і заявив, що не вважає угоду з державними шахтами злочином / Фото: ТАСС

Крім того, у букмекерів з'являються й несподівані кандидатури на цей посаду. Наприклад, Parimatchдає коефіцієнт 50.00 на те, що наступником Володимира Зеленського стане журналіст Дмитро Гордон.

Гордон запропонував перейменувати Україну. Фото: babel.ua

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Також можна поставити і на те, що Президентом України буде Ольга Полякова. Коефіцієнт на популярну співачку становить 250, що дорівнює ймовірності 0,2%.

Оля Полякова показала 3 ефектних образа на концерті "З Днем народження, Україно!" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Інші букмекери поринули у минуле, оцінивши прихід до влади екс-президентів Леоніда Кучми та Віктора Януковича. Котирування на обох дорівнюють 500.00 (імовірність 0,1%).

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Президент Украины Виктор Янукович. Фото: М. Маркив "Как президент страны, он в решающей степени влиял на развитие ситуации в стране. Целый ряд его действий и решений были проблемными и вызвали разные последствия, например, ситуацию с европейской интеграцией, с Россией, с Майданом. Однако, по итогам года, он остался в выигрыше", – считает Владимир Фесенко.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський став президентом України у 2019 році, вигравши у другому турі голосування у чинного на той момент глави держави Петра Порошенка. За колишнього актора студії "Квартал-95" віддали свої голоси 73,22% виборців, тоді як за його опонента – 24,45%.