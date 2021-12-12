Отримав по обличчю та відлетів у стіну: відомий чемпіон світу потрапив у скандал у казино

Сем Фарха потрапив у скандальну ситуацію / Фото: WSOP

Відомий покерист Сем Фарха днями потрапив у скандал. Гравець вирішив спробувати себе за кеш-столом у казино Legends у Х'юстоні.

62-річний американець влаштував розбирання із сусіднім гравцем під ніком AJ. Під час гри хлопці про щось спілкувалися на підвищених тонах, після чого хлопець вибухнув та вдарив у обличчя Фарху.

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Після цього AJ штовхнув Сема у стіну зі словами: "Я з Детройта, с*ка, ми не граємо в ігри". У результаті працівники казино розібрали хлопців та вигнали на вулицю.

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Один зі свідків заявив, що дилери аплодували AJ за відсіч Фархі, адже Сема ніхто не любив за його зухвалу поведінку. До того ж сам AJ був у минулому дилером.

Виявилося, що він уже мав конфронтацію з американцем кілька тижнів тому. Тоді хлопець був дилером в одній з кеш-ігор Фархі та не дотримався слів у відповідь на різкі висловлювання Сема, за що був звільнений із казино.

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Відмітимо, що Сем Фарха входить до ТОП-600 найуспішніших покеристів світу, заробивши за овальним столом 2,8 мільйона доларів. Уродженець Бейрута тричі вигравав золотий браслет WSOP, а у 2003 став раннер-апом Main Event серії, поступившись у хедз-апі Крісу Манімейкеру.