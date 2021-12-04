4 грудня 14:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 17:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 19:30
Металіст 1925 --
Колос --
5 грудня 14:00
Зоря --
Інгулець --
5 грудня 17:00
Олександрія --
Минай --
5 грудня 19:30
Десна --
Маріуполь --
6 грудня 19:30
Дніпро-1 --
Чорноморець --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
4 грудня 19:00
Рома --
Інтер --
4 грудня 19:30
Боруссія Д --
Баварія --
4 грудня 21:45
Наполі --
Аталанта --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
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Покер зігріває взимку! Анонс гарячої серії Winter Poker Cup на PokerMatch

Андрій Трофімов
4 грудня, 11:05
Найбільший покер-рум України готовий до старту останньої онлайн серії року. На першому тижні учасники розіграють щонайменше 7,4 мільйона гривень

PokerMatch проведе серію Winter Poker Cup / Фото: PokerMatch

Зима нарешті прийшла, а з нею наближається нова крута серія покеру Winter Poker Cup. Онлайн-рум PokerMatch запланував для своїх клієнтів аж 105 івентів на різний смак.

З 6 по 26 грудня компанія проводитиме по п'ять турнірів щодня з Безлімітного Холдему, Омаху та Китайського покеру "Ананас". Загальна гарантія івентів становитиме аж 26,5 мільйона гривень ! Що ж чекає на покеристів на першому ігровому тижні?

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З дня старту і до 12 грудня PokerMatch розіграє не менше 7,4 мільйонів у 35-ти турнірах. Щоденний календар виглядатиме так:

  • о 19:00 стартують дві події: класичний івент по Безлімітному Холдему та турнір з Омахи з прогресивним нокаутом
  • о 19:30 свій початок бере івент по Китайський покер "Ананас" з гарантією бай-іном 500 або 1000 гривень
  • о 20:00 приходить час для нокаут-турніру з Безлімітного Холдему, на які сума внеску стартує від 550 гривень
  • о 21:30 починається остання подія дня – гіпер-турнір з Безлімітного Холдему з прогресивним нокаутом ; його бай-ін щодня становитиме 110 гривень

Головною подією тижня обіцяє стати суботній нокаут-івент з Холдему. Участь у ньому коштуватиме гравцю 1250 гривень, однак і гарантія пропонується смачна – аж 1 мільйон! Почнеться він 11 грудня о 20:00.

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Докладніший розклад івентів, а також умови інших акцій Winter Poker Cup, можна дізнатися на офіційному сайті PokerMatch. Всім удачі!