4 декабря 14:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 17:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 19:30
Металлист 1925 --
Колос --
5 декабря 14:00
Заря --
Ингулец --
5 декабря 17:00
Александрия --
Минай --
5 декабря 19:30
Десна --
Мариуполь --
6 декабря 19:30
Днепр-1 --
Черноморец --
11 декабря 00:00
Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
4 декабря 19:00
Рома --
Интер --
4 декабря 19:30
Боруссия Д --
Бавария --
4 декабря 21:45
Наполи --
Аталанта --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
8 декабря 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 декабря 19:45
Зенит --
Челси --
8 декабря 22:00
Бенфика --
Динамо --
8 декабря 22:00
Бавария --
Барселона --
8 декабря 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 декабря 22:00
Аталанта --
Вильярреал --
8 декабря 22:00
Зальцбург --
Севилья --
8 декабря 22:00
Вольфсбург --
Лилль --
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Покер согревает в зимнюю пору! Анонс горячей серии Winter Poker Cup на PokerMatch

Андрей Трофимов
4 декабря, 11:05
Крупнейший покер-рум Украины готов к старту последней онлайн-серии года. На первой неделе участники разыграют не менее 7 миллионов гривен

PokerMatch проведет серию Winter Poker Cup / Фото: PokerMatch

Зима наконец-то пришла, а с ней приближается новая крутая покерная серия Winter Poker Cup. Онлайн-рум PokerMatch запланировал для своих клиентов аж 105 ивентов на разный вкус.

С 6 по 26 декабря компания будет проводить по пять турниров ежедневно по Безлимитному Холдему, Омахе и Китайскому покеру "Ананас". Общая гарантия ивентов составит аж 26,5 миллиона гривен! Что же ожидает покеристов на первой игровой неделе?

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Со дня старта и до 12 декабря PokerMatch разыграет не менее 7,4 миллионов в 35-ти турнирах. Ежедневный календарь будет выглядеть так:

  • в 19:00 стартуют два события: классический ивент по Безлимитному Холдему и турнир по Омахе с прогрессивным нокаутом
  • в 19:30 свое начало берет ивент по Китайскому покеру "Ананас" с гарантией бай-ином 500 или 1000 гривен
  • в 20:00 приходит время для нокаут-турнира по Безлимитному Холдему, на которые сумма взноса стартует от 550 гривен
  • в 21:30 начинается последнее событие дня – гипер-турнир по Безлимитному Холдему с прогрессивным нокаутом; его бай-ин ежедневно будет составлять 110 гривен

Главным событием недели обещает стать субботний нокаут-ивент по Холдему. Участие в нем обойдется игроку в 1250 гривен, однако и гарантия предлагается вкусная – аж 1 миллион! Начнется он 11 декабря в 20:00.

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Более подробное расписание ивентов, а также условия других акций Winter Poker Cup, можно узнать на официальном сайте PokerMatch. Всем удачи!