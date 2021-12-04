Покер согревает в зимнюю пору! Анонс горячей серии Winter Poker Cup на PokerMatch

PokerMatch проведет серию Winter Poker Cup / Фото: PokerMatch

Зима наконец-то пришла, а с ней приближается новая крутая покерная серия Winter Poker Cup. Онлайн-рум PokerMatch запланировал для своих клиентов аж 105 ивентов на разный вкус.

С 6 по 26 декабря компания будет проводить по пять турниров ежедневно по Безлимитному Холдему, Омахе и Китайскому покеру "Ананас". Общая гарантия ивентов составит аж 26,5 миллиона гривен! Что же ожидает покеристов на первой игровой неделе?

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Со дня старта и до 12 декабря PokerMatch разыграет не менее 7,4 миллионов в 35-ти турнирах. Ежедневный календарь будет выглядеть так:

в 19:00 стартуют два события: классический ивент по Безлимитному Холдему и турнир по Омахе с прогрессивным нокаутом

стартуют два события: классический ивент по и турнир по в 19:30 свое начало берет ивент по Китайскому покеру "Ананас" с гарантией бай-ином 500 или 1000 гривен

свое начало берет ивент по с гарантией бай-ином 500 или 1000 гривен в 20:00 приходит время для нокаут-турнира по Безлимитному Холдему , на которые сумма взноса стартует от 550 гривен

приходит время для , на которые сумма взноса стартует от 550 гривен в 21:30 начинается последнее событие дня – гипер-турнир по Безлимитному Холдему с прогрессивным нокаутом; его бай-ин ежедневно будет составлять 110 гривен

Главным событием недели обещает стать субботний нокаут-ивент по Холдему. Участие в нем обойдется игроку в 1250 гривен, однако и гарантия предлагается вкусная – аж 1 миллион! Начнется он 11 декабря в 20:00.

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Более подробное расписание ивентов, а также условия других акций Winter Poker Cup, можно узнать на официальном сайте PokerMatch. Всем удачи!