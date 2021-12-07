10 грудня 17:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
10 грудня 19:30
Інгулець --
Десна --
11 грудня 14:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 17:00
Верес --
Рух --
11 грудня 19:30
Львів --
Ворскла --
12 грудня 14:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
12 грудня 17:00
Динамо --
Зоря --
12 грудня 19:30
Колос --
Минай --
9 грудня 19:45
Зоря --
Буде-Глімт --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Гра Новини покеру

Покер – це легко? Гравець з Білорусі епічно облажався через свою самовпевненість (відео)

Андрій Трофімов
7 грудня, 14:00
Олександр Покерист під ніком "ba_dugi" не очікував, що його пару королів переїдуть зі слабкою комбінацією

Олександр з Мінська є популярним стримером на Twitch

Світ онлайн-покеру часто сповнений несподіваних роздач, які не завжди підкоряються логіці. Це пояснюється і розслабленістю при грі вдома, і значною кількістю учасників, серед яких відсоток любителів набагато вищий.

У такому зручному для себе середовищі професіонали часто відчувають зайву самовпевненість і на досвіді долають опонентів. Втім, успіх не завжди усміхається найсильнішим.

Реклама

Читайте також: Спортсмен-невдаха з Фінляндії вирішив продати проклятий реквізит

Так, нещодавно в одному з онлайн-турнірів стався кумедний випадок із білоруським стрімером на ім'я Олександр. Хлопець із ніком "ba_dugi" розслаблено катав нокаут-івент і вирішив діяти агресивно після одержання пари королів на руки.

"Поставив рейз, заробив грошенята і сидиш задоволений. Покер – це легко, хлопці", – Таку самовпевнену фразу Олександр покинув, коли йшов в олл-ін проти опонента-аматора з парою двійок.

Реклама

Побачивши руку суперника, стример уже починав святкувати успіх, проте доля зробила йому неприємний сюрприз. На стіл лягли 4-J-A-3-5, що дозволило супернику зібрати стріт та забрати банк Реакція Олександра вмить змінилася, це варто побачити!