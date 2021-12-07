Покер – это легко? Игрок из Беларуси эпично облажался из-за своей самоуверенности (видео)

Александр из Минска является популярным стримером на Twitch

Мир онлайн-покера часто наполнен неожиданными раздачами, которые не всегда подчиняются логике. Это объясняется и расслабленностью при игре дома, и куда большим количеством участников, среди которых процент любителей намного выше.

В такой удобной для себя среде профессионалы часто чувствуют излишнюю самоуверенность и на опыте одолевают оппонентов. Впрочем, удача не всегда улыбается сильнейшим.

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Так, недавно в одном из онлайн-турниров произошел забавный случай с белорусским стримером по имени Александр. Парень с ником "ba dugi" расслабленно катал нокаут-ивент и решил действовать агрессивно после получения пары королей на руки.

"Поставил рейз, заработал денюжку и сидишь довольный. Покер – это легко, ребята", – такую самоуверенную фразу Александр бросил, когда шел в олл-ин против оппонента-любителя с парой двоек.

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Увидев руку соперника, стример уже начинал праздновать успех, однако судьба преподнесла ему неприятный сюрприз. На стол легли 4-J-A-3-5, что позволило сопернику собрать стрит и забрать банк. Реакция Александра вмиг сменилась, это стоит увидеть!