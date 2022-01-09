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Погоня за Лігою чемпіонів: де дивитись матч Рома – Ювентус та хто фаворит

Анатолій Дерека
9 січня, 10:50
Прогноз та список трансляцій матчу у чемпіонаті Італії. Ювентус і Рома прагнуть увійти до топ-четвірки, щоб представляти країну в Лізі чемпіонів наступного сезону

Партнери зі збірної Італії Мануель Локателлі (ліворуч) та Ніколо Дзаньоло (праворуч) / Фото: Getty Images

9 січня у Серії А пройдуть вісім ігор 21 туру чемпіонату Італії. В одному із центральних поєдинків дня Рома битиметься з Ювентусом. Матч пройде на "Стадіо Олімпіко" у Римі. Початок – о 19:30.

Де дивитись матч Рома – Ювентус? У прямій трансляції зустріч буде показана на Мегого. Тим часом, букмекери оцінили шанси команд у поєдинку.

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На думку Parimatch, Ювентус має більше шансів на перемогу. Котирування на успіх команди Алегрі рівні 2.18, тоді як на Рому – 3.45. Нічия ж оцінюється коефіцієнтом 3.50. Імовірність результату матчу у відсотках:

  • перемога Ювентуса – 43%
  • нічия – 29%
  • перемога Роми – 28%

Обидві команди далекі від чемпіонських перегонів і поки що мріють про пряму путівку до Ліги чемпіонів. Юве йде на п'ятому місці та відстає на 3 бали від Аталанти, у якої матч у запасі. Туринці не програють з кінця листопада, взявши 4 перемоги та 2 нічиї у шести матчах.

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Рома ж і зовсім сьома, а до омріяної топ-четвірки аж шість очок відставання. Перемога сьогодні дозволить "вовкам" наздогнати Ювентуса, однак зробити це буде непросто. Моуріньо програв 3 із шести останніх ігор Серії А і єдиною світлою плямою можна назвати розгромну перемогу в гостях над Аталантою (4:1).