Погоня за Лигой чемпионов: где смотреть матч Рома – Ювентус и кто фаворит

Партнеры по сборной Италии Мануэль Локателли (слева) и Николо Дзаньоло (справа) / Фото: Getty Images

9 января в Серии А пройдут восемь игр 21-го тура чемпионата Италии. В одном из центральных поединков дня Рома сразится с Ювентусом. Матч пройдет на "Стадио Олимпико" в Риме. Начало – в 19:30.

Где смотреть матч Рома – Ювентус? В прямой трансляции встреча будет показана на Мегого. Тем временем букмекеры оценили шансы команд в поединке.

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По мнению Parimatch, Ювентус имеет больше шансов на победу. Котировки на успех команды Аллегри равны 2.18, тогда как на Рому – 3.45. Ничья же оценивается коэффициентом 3.50. Вероятность результата матча в процентах:

победа Ювентуса – 43%

ничья – 29%

победа Ромы – 28%

Обе команды далеки от чемпионской гонки и пока лишь мечтают о прямой путевке в Лигу чемпионов. Юве идет на пятом месте и отстает на 3 балла от Аталанты, у которой матч в запасе. Туринцы не проигрывают с конца ноября, взяв 4 победы и 2 ничьи в шести матчах.

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Рома же и вовсе седьмая, а до вожделенной топ-четверки аж шесть очков отставания. Победа сегодня позволит "волкам" настигнуть Ювентус, однако сделать это будет непросто. Моуриньо проиграл 3 из шести последних игр Серии А и единственным светлым пятном можно назвать разгромную победу в гостях над Аталантой (4:1).