Майже півмільйона призових. Тотальний невдаха дуелей подолав карму завдяки королям

Пол Хізер із жаданим браслетом WSOP
На Світовій серії покеру добіг кінця найдешевший івент за 400 доларів. У турнір COLOSSUS NLH зареєструвалося понад 13,5 тисяч входів.
З них близько двох тисяч потрапили у призи, а перемога дісталася мешканцю Лондона Полу Хізеру. Хлопець кілька разів за фінальним столом був на межі вильоту, проте після того, як його виставляли, його щоразу рятував король на столі.
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У результаті британець дійшов до п'ятого хедз-апу у своїй кар'єрі та нарешті здобув у ньому перемогу. Минулі чотири дуелі закінчувалися для нього невдало.
Хізер зумів обставити Самуеля Ласковіца зі США та виграти дебютний браслет WSOP у кар'єрі. Загалом на покері Пол заробив 474 тисячі до цього івенту, проте тріумф дозволив йому майже подвоїти цю суму.
Результати фінального столу турніру WSOP COLOSSUS NLH :
- Пол Хізер – 414,4 тис. доларів
- Самуель Ласковіц – 256,1 тис. доларів
- Джордан Пелон – 193,2 тис. доларів
- Джеймс Скотт 146,6 тис. доларів
- Луонг Куач – 112 тис. доларів
- Джеффрі Луаконо – 86,1 тис. доларів
- Ентоні Руттлер – 66,6 тис. доларів
- Вільям Гіан – 51,9 тис. доларів
- Сід Шах – 40,7 тис. доларів