Майже 50 тисяч на сім'ю: батько та донька голосно пошуміли на командному турнірі у Лас-Вегасі

Аманда та Девід Ботфельди успішно виступили на командному турнірі WSOP / Фото: WSOP

У Лас-Вегасі проходить Світова серія покеру. Найкращі гравці з'їхалися з усього світу, щоби розіграти 88 золотих браслетів.

Учора добіг кінця незвичайний командний турнір TAG Team. В івенті зіграла 641 пара, що заплатила по 1000 доларів бай-іну. Фішкою турніру є те, що кожен гравець у команді має відігравати хоча б по одному колу блайндів за роздачу.

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Переможцями турніру стали давні друзі Майк Рутер та Самі Діглаві. Хлопці дружать вже понад 10 років, а 2019 року невдало взяли участь у цьому турнірі.

Давши собі обіцянку повернутися та виграти турнір, Майк та Самі таки здійснили мрію, піднявши 113 тисяч доларів. Особливістю івента стало і третє місце сімейства Ботфельдів – Девіда та його дочки Аманди.

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Батько любив грати в покер у молодості, проте зробив ставку на бізнес та сім'ю. При цьому Девід підсадив Аманду на покер, подарувавши їй приставку з відео-покером у сім років.

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Дівчина присвятила себе грі, написавши книгу-гайд для дівчаток. А зараз Аманда працює покерним інструктором та пише статті для сайту. Третє місце на івенті дозволило Ботфельдам підняти понад 49 тисяч доларів, тоді як раніше на двох вони виграли близько 16К.