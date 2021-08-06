Пиво, кава чи енергетики. Як вибрати напій під гру в карти

Правильний вибір напою допоможе гравцям в карти активізуватися в потрібний момент і не втратити пильність за столом

Як правильно обрати напій під покер? / Фото: Getty Images

Покерні ігри часто можуть затягнутися на довгий час. Багато МТТ (Multi-Table Tournament) затягуються на 10-12, а то й більше годин. Природно, під час ігрової сесії у покеристів виникає потреба в споживанні рідини.

За порадами лікарів, людина має випивати від 1,5 до 3 літрів води щодня. Фахівці розповіли про те, які напої обирають гравці в покер для поліпшення своїх показників за столом.

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Оскільки різні напої можуть впливати на наш організм по-особливому, є кілька порад щодо вживання пиття під час гри.

ПИВО

Пиво, як алкогольне, так і ні, допомагає зміцнити імунну систему / Фото: unsplash.com

Вчені відзначають, що вживання пива в помірній кількості може здійснювати позитивний вплив на здоров'я людини. Втім, не всі можуть дотримуватися даної норми, тому вживання хмільного під час гри – особисте рішення кожного.

Насамперед, фахівці не радять пити алкоголь перед ігровою сесією, інакше вже на початку партії ви відчуєте неуважність. Це може спричинити проблеми вже на старті і швидкий виліт.

Переходити на пиво можна в тому випадку, якщо ви вже наростили хороший стек. Під дією алкоголю ваш стиль гри змінюється, а перехід на агресивну манеру з малою кількістю фішок збільшує ризики вильоту з турніру.

ЧОРНИЙ ЧАЙ

Чорний чай / Фото: Pixabay

Фахівці з'ясували, що чорний чай допомагає відновлюватися від стресів. А нервових ситуацій в покері чимало, особливо в тривалих турнірах.

Отже, чорний чай вітається за столом покеру. Найкраще напій допомагає в середині гри, коли емоції і невдалі руки підривають вашу віру в успіх.

До того ж, чорний чай допомагає підбадьоритися і зосередитися на конкретній меті. Є і зворотна сторона медалі: як і з пивом, часте вживання чаю змусить вас частіше відвідувати туалет. Тож будьте готові не раз переривати гру.

ЗЕЛЕНИЙ ЧАЙ

Фахівці вважають, що зелений чай – ідеальний напій для початкової стадії гри. Він сприяє гарній роботі серця й активізує діяльність головного мозку.

Ба більше, згідно з дослідженнями швейцарських вчених, зелений чай допомагає поліпшити пам'ять. Кофеїн же буде тримати вас у тонусі вже з перших роздач. Є і свої мінуси – не всім до смаку зелений чай.

КАВА

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Кава з мускатним горіхом / Фото: depositphotos.com

Один з найпопулярніших напоїв у світі є популярним і за столом покеру. По суті, кава є насамперед джерелом кофеїну. Його ви зможете отримати і з зеленим чаєм, але багатьом на смак кава значно приємніша.

Також цей напій вам допоможе швидко зібратися з думками і включитися у гру. До того ж, у нього є багато інших переваг.

На думку вчених, кава допомагає уповільнити набір ваги, а для сидячого виду спорту це питання дуже актуальне.

Правда, зловживати кавою також не варто, адже за порадою вчених небажано вживати більше 2-3 чашок цього напою в день. Тому логічно розбавити його з іншими видами рідини.

ЕНЕРГЕТИКИ

Ці напої – головний "спонсор" покерної індустрії. Енергетики є невід'ємною частиною для тривалих турнірів. Високий вміст кофеїну дозволяє гравцеві довгий час перебувати у тонусі.

Навіть в разі виграшу певної суми наявність енергетика в організмі може підбити вас на нові турніри. Від цього точно виграють покерні заклади за рахунок рейка та інших послуг. А ось ви можете на куражі програти свій банкролл.

СОЛОДКА ВОДА

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На думку фахівців, цукор допомагає активізувати мозкову діяльність і відчути додатковий приплив енергії. До того ж, солодкі напої допомагають швидко вгамувати спрагу.

Щоправда, вплив солодких газованих напоїв негативно позначається на здоров'ї людини. Цукор активізує набір ваги і може призвести навіть до діабету.

ВОДА

Прохолодні напої в спеку

Вода – головний друг гравця в покер. Це ідеальний спосіб не тільки почати ігрову сесію, а й підтримувати необхідний рівень рідини в тілі.

До того ж, вживання води не вплине на вашу ігрову стратегію і у випадку як поразки, так і перемоги головною причиною такого результату буде виключно ваш професіоналізм.