11 лютого 19:00
Полісся --
Металіст --
12 лютого 14:30
Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
12 лютого 17:00
Евертон --
Лідс --
12 лютого 17:15
Вільярреал --
Реал --
12 лютого 18:30
Челсі --
Палмейрас --
12 лютого 19:00
Верес --
Чорноморець --
12 лютого 19:00
Наполі --
Інтер --
13 лютого 16:00
Бернлі --
Ліверпуль --
13 лютого 18:30
Лестер --
Вест Хем --
13 лютого 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 лютого 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
17 лютого 19:45
Барселона --
Наполі --
17 лютого 22:00
Порту --
Лаціо --
17 лютого 22:00
Аталанта --
Олімпіакос --
19 лютого 19:30
Манчестер Сіті --
Тоттенгем --
20 лютого 17:15
Валенсія --
Барселона --
20 лютого 18:30
Боруссія Д --
Боруссія М --
24 лютого 19:45
Лаціо --
Порту --
24 лютого 19:45
Олімпіакос --
Аталанта --
24 лютого 22:00
Наполі --
Барселона --
25 лютого 14:00
Минай --
Зоря --
15 лютого 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 лютого 22:00
Спортинг --
Манчестер Сіті --
16 лютого 22:00
Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
Зальцбург --
Баварія --
22 лютого 22:00
Вільярреал --
Ювентус --
22 лютого 22:00
Челсі --
Лілль --
23 лютого 22:00
Атлетіко --
Манчестер Юнайтед --
23 лютого 22:00
Бенфіка --
Аякс --
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Головна Гра Букмекер

Підручний виходить на трасу: де дивитися біатлон та які шанси України на Олімпіаді-2022

Анатолій Дерека
12 лютого, 06:23
Сьогодні відбудеться чоловічий спринт із біатлону на 7,5 км, у якому візьмуть участь четверо українців. Прогноз букмекерів на їхній успіх на Олімпійських іграх

Дмитро Підручний / Фото: Getty Images

У Пекіні продовжуються зимові Олімпійські Ігри-2022. Майже три тисячі учасників з'їхалися до Китаю, щоб розіграти 109 комплектів медалей.

Україну представляють 45 спортсменів, а їхні шанси на медалі вважаються вкрай низькими. Букмекери вважають, що Україна не візьме жодної медалі на Олімпійських іграх. Головні наші сподівання покладаються на біатлон.

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Дмитро Підручний / Фото: Reuters

Сьогодні відбудеться чоловічий спринт на 7,5 км, у якому візьмуть участь одразу четверо українців – Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко та Богдан Цимбал. Тим часом букмекери оцінили їхні шанси на успіх.

Компанія Parimatch виставила на перемогу Підручного коефіцієнт 81.00. Шансів у інших наших представників набагато менше. На Приму – 301.00, а на Дудченка – 351.00. Котирування на Цимбала взагалі не приймаються.

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МІСЦЕ ДМИТРА ПІДРУЧНОГО КОЕФІЦІЄНТ
Перемога 81.00
1-3 місце 21.00
1-6 місце 8.00
1-10 місце 3.00

Головним фаворитом гонки вважається Йоханнес Бе. Коефіцієнт на перемогу норвежця становить 3.00. Його головними конкурентами бачаться француз Кантен Фійон-Має (3.50) та росіянин Олександр Логінов (6.50).

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Зазначимо, що старт змагання намічено на 11:00 за київським часом. У прямій трансляції біатлон буде доступний на телеканалі UA:Перший, а також на платформі OLL.TV.

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