"Пі*дець": російська красуня красномовно відреагувала на визнання Путіним "ЛДНР"

Катерина Леверська не змогла пройти повз резонансну заяву президента РФ

Вчора президент РФ Володимир Путін підписав указ про визнання Росією незалежності ЛДНР. Таким чином, країна стала першою у світі, яка схвалила законність існування терористичних організацій.

"Вважаю за необхідне прийняти вже давно назріле рішення – негайно визнати незалежність та суверенітет "ДНР" та "ЛНР" , – прокоментував Путін своє рішення.

Ці дії породили масу жорсткої реакції по всьому світу. Наприклад, Президент США Джозеф Байден ввів санкції проти "ЛДНР". Не залишилися осторонь і українські спортсмени .

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Крім того, указ про визнання територіальних утворень вирішила прокоментувати і одна з найгарячіших покеристок Росії Катерина Леверська.

На своїй сторінці в Instagram дівчина опублікувала ряд Stories на цю тему. На першому фото Катерина показала планшет із відеозверненням Путіна, яке лаконічно підписала: "Пі*дець".

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Також дівчина навела цитату президента-агресора про вимоги на адресу "влади Києва", поставивши передплатникам питання про те, чи буде війна.

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Насамкінець Леверська поцікавилася, що буде з Наришкіним, який запропонував приєднати "ЛДНР" до Росії і тим самим "заспойлерив" подальший сценарій Москви.

Зазначимо, що покеристка родом із Москви. За освітою Катерина хімік, проте дівчина закинула свою професію заради покеру. Крім того, Леверська активно подорожує світом і пропагує здоровий спосіб життя.