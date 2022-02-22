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5 марта 00:00
Заря --
Мариуполь --
5 марта 00:00
Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
Металлист 1925 --
Ворскла --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
5 марта 00:00
Ингулец --
Львов --
5 марта 00:00
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"Пи*дец": российская красотка красноречиво отреагировала на признание Путиным "ЛДНР"

Павел Василенко
22 февраля, 05:55
Екатерина Леверская в шоке от заявления президента РФ, который решил принять резонансное решение

Екатерина Леверская не смогла пройти мимо резонансного заявления президента РФ

Вчера президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании Россией независимости "ЛДНР". Таким образом, страна стала первой в мире, которая одобрила законность существования террористических организаций.

"Считаю необходимым принять уже давно назревшее решение – незамедлительно признать независимость и суверенитет "ДНР" и "ЛНР", – прокомментировал Путин свое решение.

Данные действия породили массу жесткой реакции по всему миру. К примеру, Президент США Джозеф Байден ввел санкции против "ЛДНР". Не остались в стороне и украинские спортсмены.

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Кроме того, указ о признании территориальных образований решила прокомментировать и одна из самых горячих покеристок России Екатерина Леверская.

На своей страничке в Instagram девушка опубликовала ряд Stories на данную тему. На первом фото Екатерина показала планшет с видеообращением Путина, которое лаконично подписала: "Пи*дец".

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Также девушка привела цитату президента-агрессора о требованиях в адрес "властей Киева", задав подписчикам вопрос о том, будет ли война.

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Под конец Леверская поинтересовалась, что будет с Нарышкиным, который предложил присоединить "ЛДНР" к России и тем самым "заспойлерил" дальнейший сценарий Москвы.

Отметим, что покеристка родом из Москвы. По образованию Екатерина химик, однако девушка забросила свою профессию ради покера. Кроме того, Леверская активно путешествует по миру и пропагандирует здоровый образ жизни.