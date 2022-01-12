Перше Ель Класіко для Хаві: анонс матчу Барселона – Реал

Карло Анчелотті (ліворуч) та Хаві Ернандес (праворуч) вперше зійдуться один з одним у ролі тренерів / Фото: Reuters

Сьогодні стартує Суперкубок Іспанії. У першому півфіналі на глядачів чекає одразу супердербі Ель Класіко – Барселона поміряється силами з Реалом. В очікуванні матчу пропонуємо анонс та прогноз від футбольного коментатора Кирила Круторогова.

БАРСЕЛОНА – РЕАЛ

12 січня, середа, о 21:00, Мегого

Котирування Parimatch на результат: 3.80 – 3.85 – 1.94

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Перша серія міні-турніру за Суперкубок Іспанії, в якій зустрінуться чинний володар Кубка країни та срібний призер чемпіонату. Відбудеться він у Саудівській Аравії, у такий спосіб іспанські футбольні функціонери працюють над поповненням своєї скарбниці.

Це буде перше Ель Класіко для Хаві-тренера. Каталонці 24 рази змагалися за Суперкубок, здобувши його 13 разів, мадридці мали 16 спроб і завоювали 11 трофеїв. Барса йде на шостому місці чемпіонату, відстаючи від лідируючого Реала аж на 17 очок, але зігравши на матч менше.

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Тоді як до зони Ліги чемпіонів їм не вистачає лише одного бала. В останніх шести матчах "блаугранас" не програвали, але втратили очки з Осасуною, Севільєю та Гранадою перед виїздом до Саудівської Аравії. Френкі де Йонг, Фаті, Араухо та Серхі Роберто все ще не повернулися до складу.

Барселона / Фото: REUTERS

Новачок Ферран Торрес отримав офіційний дозвіл на виступ за каталонців, а Педрі вилікувався від коронавірусу, хоча участь обох все одно під питанням. Реал у чемпіонаті відірвався від Севільї на п'ять очок, зігравши на матч більше. В останніх чотирьох матчах вони пропускали голи. Карвахаль, Бейл, Йовіч та Діас відсутні.

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ПРОГНОЗ: Складний для прогнозу матч. Реал начебто виглядає кращим, а для Барселони Хаві це буде перевірка на спроможність. Здається, каталонці легкого життя супернику не дадуть. Чекаю, що заб'ють обидві команди. Не виключаю, що в основний час буде нічия.

Котирування Parimatch на ці результати: